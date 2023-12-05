  • 22°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 11:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

宇宙天團丨ERROR成軍5周年新歌《四五成群》　《全民造星》參賽號碼神預言成員命運

娛樂 10:59 2023/12/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

宇宙天團ERROR成軍5周年推出新歌《四五成群》。

不經不覺，宇宙天團ERROR已成軍5周年！為慶祝這大喜日子，梁業（肥仔）、何啟華（DEE）、郭嘉駿（193）及吳保錡（Poki）與團隊花盡心思大搞慶祝活動外，亦灌錄了新歌《四五成群》，並邀請300位Fans齊拍攝MV，場面墟冚！
 
《四五成群》由陳考威、黃兆銘作曲，梁栢堅填詞，旋律溫馨，但歌詞就寫盡ERROR四子之間最赤裸的兄弟情。

究竟讀緊乜丨ERROR到訪台灣讀「冷門科系」 扮《西遊記》角色到「佛藝系」取經

ERROR新歌《四五成群》。

邀梁栢堅填詞有原因

193回想起搵梁栢堅填詞的原因道：「啱啱出完台灣Trip，阿濟問我哋搵邊個寫詞好，突然諗起喺台灣同梁栢堅打咗兩次邊爐，又諗起當年幫我哋寫《我們很帥》，嗰陣我哋出道咗年幾兩年，都已經好了解我哋。」

肥仔表示十分認同，稱：「唔知點解梁栢堅好熟悉我哋，呢度入面好多都係我哋親身經歷，應該成日靜靜雞J我哋。」

阿DEE亦稱：「其實係俾功課考下栢堅，諗住睇下佢幾了解我哋，點知真係寫得出。」歌詞當中就連去廁所、發脾氣等內容都有，十分到肉，至於邊句講邊個，大家都表示唔開名，聽到邊個唱，就一清二楚了。

ERROR新歌《四五成群》。

寶石戲院取景拍MV
 
MV方面，今次《四五成群》特別選址在充滿情懷的寶石戲院內拍攝，原來是阿DEE提出。

DEE哥解釋說：「唔知點解當時諗到喺寶石戲院，可能因為罕有，唯一仍在保育嘅戲院，所以趁我哋成軍5周年，仲有得拍就拍咗先。其實今年我哋拍咗部電影《陰目偵信》，一出擊就滿城話題，用返戲院做我哋今年嘅總結都唔係壞事，不過認真講，戲院象徵一個舞台，我哋想搵個舞台，又坐到觀眾，但又要有入場感覺，所以就揀咗戲院。」

《四五成群》MV中其中一幕是坐爆戲院，ERROR所以號召了300位Fans一齊參與拍攝，肥仔道：「搵埋Fans一齊拍呢個五周年MV，就有種與眾同樂嘅感覺。」

點擊圖片放大
+5
+4

阿DEE坦白道：「5年前我哋Call唔爆一間戲院，而家幾間都應該可以，所以都要同大家講聲，I Love You Guys!!」193亦道：「多謝你哋不離不棄，咁多選擇都選擇我哋。」

肥仔也表示：「有你有我。」DEE接著表示：「今日拍MV都辛苦大家。」但一說起拍攝，193就說：「因為Delay咗少少，要佢哋喺外面等咗個幾鐘。」怎料Poki爆料：「因為我有個朋友遲到囉。」至於誰遲到？大家經討論得到的總結是：沒有人遲到啊！

ERROR新歌《四五成群》。

《全民造星》參賽號藏玄機 

除Fans加入拍攝，今次四子的造型也花了心思，在西裝上加入了大家在《全民造星》時的參賽號碼繡章，勾起了大家很多辛酸又難忘的日子，但估不到這些號碼都是神預言。

Poki道：「睇返原來唔係好意頭，58即係唔發，同我而家經濟狀況一樣，發唔到。」DEE亦說：「呢個冧把就係當年公司對我哋嘅期望，咪就係又七又死囉！」肥仔的冧把，就預言了他們的歌曲名字，他說：「我45咪就係今次首歌《四五成群》囉！」至於193的26號，Poki迅即聯想到，大叫道：「咪二打六囉！」

ERROR新歌《四五成群》。

看著各人的參賽號碼，193得出結論：「照咁睇，公司對肥仔喺Day 1嘅加入已經有安排，你同DEE兩個Eye Catching Idol有特別待遇㗎！」Poki也和應道：「我哋喺後面幫你哋做Dancer咋！」

肥仔不甘示弱，反擊道：「你諗下你當年跳成點先啦！」Poki與193都自信滿滿的表示： 「我跳得好好，到而家都覺得自己跳得好好，冇問題！」

但DEE認真表示：「其實Eye Catching Idol係我自己努力返嚟。」Poki即大爆：「都係嘅，佢當年只係著條Legging出嚟，好鬼Eye Catching。」不過193很感恩，這五年裡DEE作出了重大改變，道：「五周年最大改變就係阿DEE著Legging會著返條褲喺面。」

ERROR新歌《四五成群》。

ERROR分享心底話
 
瘋狂的說話講好多，但四子其實都有些心底話，想趁5周年分享一下：
 
肥仔：

5周年，兄弟們，食屎啦！因為屎都食過先係真兄弟，我哋四個曾經一齊共過患難，乜嘢屎都一齊食過，經歷過咁多嘢，咁先係最真嘅兄弟，喺我心入面係不能沒有你哋。

ERROR梁業（肥仔）

DEE：

都冇咩想同兄弟講，都有排對，反而想同Fans講，但只代表個人立場。大家都知我鍾意做戲，音樂上面冇乜野心要去追求，但每次見到你哋推到我哋入去一啲要投入嘅五強，都有種感動。我哋堅持就應該，因為做緊呢份工，但你哋都咁堅持，真係多謝你哋，都唔知可以點。未來我哋仲有好多日子一齊行，大家一齊努力加油，我哋會令更多鍾意ERROR嘅人Proud of Us，鍾意ERROR係有品味嘅象徵，我哋會繼續往呢個方向進發。 

ERROR何啟華（DEE）

193：

多謝一直嘅陪伴，我呢啲咁任性，成日搞事嘅人都會成日惹到麻煩俾佢哋，多謝佢哋嘅包容，咁快就五年，希望大家都有下個五年，就一定有嘅，因為我哋都簽咗好長嘅約，但係下一個五年就未必有下一個五年了，所以大家好好珍惜，希望到時60歲我哋仲可以開到紀念演唱會，希望到時仲有Fans揸住枴杖嚟睇我哋。 

ERROR郭嘉駿（193）

Poki：

同ERROR兄弟五周年，好開心大家經歷咗咁多嘢，拍咗咁多好嘅節目。未來五周年，大家都應該係一個叔叔嚟喇，希望大家注意身體健康，盡量跑多啲步，到時肥仔都變返瘦仔，DEE哥變大隻DEE，193就非常完美唔使改喇，搞掂！

ERROR吳保錡（Poki）

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
11:21 2023/10/14
【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
19:06 2023/08/02
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
【ERROR】193寄望《枱底隧道》成功突圍　 肥仔與阿Dee各有「願望清單」【有片】
12:32 2023/09/18
【ERROR】193寄望《枱底隧道》成功突圍　 肥仔與阿Dee各有「願望清單」【有片】
【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場　ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】
18:50 2023/10/13
【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場　ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】

你可能感興趣

【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
11:21 2023/10/14
【ViuTV節目發布會】ERROR隊友封何啟華做「一兆爺」　保錡為取美國Visa苦練英文【有片】
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
19:06 2023/08/02
【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷　阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】
【ERROR】193寄望《枱底隧道》成功突圍　 肥仔與阿Dee各有「願望清單」【有片】
12:32 2023/09/18
【ERROR】193寄望《枱底隧道》成功突圍　 肥仔與阿Dee各有「願望清單」【有片】
梁業 何啟華 郭嘉駿 吳保錡 歌手 Error 組合 MV

最高瀏覽

大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK
大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK
急症室最長等候時間（12月05日 時間08:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間08:05）
大台獎老丨吳嘉儀公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
大台獎老丨吳嘉儀公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
再培訓津貼｜每月增至$8000津貼　700項多元化免費課程不設學歷下限【附報名方法】
再培訓津貼｜每月增至$8000津貼　700項多元化免費課程不設學歷下限【附報名方法】
【珍惜生命】港大日新書院宿舍廁所　疑有女學生以膠袋笠頭自殺亡
【珍惜生命】港大日新書院宿舍廁所　疑有女學生以膠袋笠頭自殺亡