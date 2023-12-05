宇宙天團丨ERROR成軍5周年新歌《四五成群》　《全民造星》參賽號碼神預言成員命運

▲ 宇宙天團ERROR成軍5周年推出新歌《四五成群》。

不經不覺，宇宙天團ERROR已成軍5周年！為慶祝這大喜日子，梁業（肥仔）、何啟華（DEE）、郭嘉駿（193）及吳保錡（Poki）與團隊花盡心思大搞慶祝活動外，亦灌錄了新歌《四五成群》，並邀請300位Fans齊拍攝MV，場面墟冚！



《四五成群》由陳考威、黃兆銘作曲，梁栢堅填詞，旋律溫馨，但歌詞就寫盡ERROR四子之間最赤裸的兄弟情。

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▲ ERROR新歌《四五成群》。

邀梁栢堅填詞有原因

193回想起搵梁栢堅填詞的原因道：「啱啱出完台灣Trip，阿濟問我哋搵邊個寫詞好，突然諗起喺台灣同梁栢堅打咗兩次邊爐，又諗起當年幫我哋寫《我們很帥》，嗰陣我哋出道咗年幾兩年，都已經好了解我哋。」

肥仔表示十分認同，稱：「唔知點解梁栢堅好熟悉我哋，呢度入面好多都係我哋親身經歷，應該成日靜靜雞J我哋。」

阿DEE亦稱：「其實係俾功課考下栢堅，諗住睇下佢幾了解我哋，點知真係寫得出。」歌詞當中就連去廁所、發脾氣等內容都有，十分到肉，至於邊句講邊個，大家都表示唔開名，聽到邊個唱，就一清二楚了。

▲ ERROR新歌《四五成群》。

寶石戲院取景拍MV



MV方面，今次《四五成群》特別選址在充滿情懷的寶石戲院內拍攝，原來是阿DEE提出。

DEE哥解釋說：「唔知點解當時諗到喺寶石戲院，可能因為罕有，唯一仍在保育嘅戲院，所以趁我哋成軍5周年，仲有得拍就拍咗先。其實今年我哋拍咗部電影《陰目偵信》，一出擊就滿城話題，用返戲院做我哋今年嘅總結都唔係壞事，不過認真講，戲院象徵一個舞台，我哋想搵個舞台，又坐到觀眾，但又要有入場感覺，所以就揀咗戲院。」

《四五成群》MV中其中一幕是坐爆戲院，ERROR所以號召了300位Fans一齊參與拍攝，肥仔道：「搵埋Fans一齊拍呢個五周年MV，就有種與眾同樂嘅感覺。」

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阿DEE坦白道：「5年前我哋Call唔爆一間戲院，而家幾間都應該可以，所以都要同大家講聲，I Love You Guys!!」193亦道：「多謝你哋不離不棄，咁多選擇都選擇我哋。」

肥仔也表示：「有你有我。」DEE接著表示：「今日拍MV都辛苦大家。」但一說起拍攝，193就說：「因為Delay咗少少，要佢哋喺外面等咗個幾鐘。」怎料Poki爆料：「因為我有個朋友遲到囉。」至於誰遲到？大家經討論得到的總結是：沒有人遲到啊！

▲ ERROR新歌《四五成群》。

《全民造星》參賽號藏玄機

除Fans加入拍攝，今次四子的造型也花了心思，在西裝上加入了大家在《全民造星》時的參賽號碼繡章，勾起了大家很多辛酸又難忘的日子，但估不到這些號碼都是神預言。

Poki道：「睇返原來唔係好意頭，58即係唔發，同我而家經濟狀況一樣，發唔到。」DEE亦說：「呢個冧把就係當年公司對我哋嘅期望，咪就係又七又死囉！」肥仔的冧把，就預言了他們的歌曲名字，他說：「我45咪就係今次首歌《四五成群》囉！」至於193的26號，Poki迅即聯想到，大叫道：「咪二打六囉！」

▲ ERROR新歌《四五成群》。

看著各人的參賽號碼，193得出結論：「照咁睇，公司對肥仔喺Day 1嘅加入已經有安排，你同DEE兩個Eye Catching Idol有特別待遇㗎！」Poki也和應道：「我哋喺後面幫你哋做Dancer咋！」

肥仔不甘示弱，反擊道：「你諗下你當年跳成點先啦！」Poki與193都自信滿滿的表示： 「我跳得好好，到而家都覺得自己跳得好好，冇問題！」

但DEE認真表示：「其實Eye Catching Idol係我自己努力返嚟。」Poki即大爆：「都係嘅，佢當年只係著條Legging出嚟，好鬼Eye Catching。」不過193很感恩，這五年裡DEE作出了重大改變，道：「五周年最大改變就係阿DEE著Legging會著返條褲喺面。」

▲ ERROR新歌《四五成群》。

ERROR分享心底話



瘋狂的說話講好多，但四子其實都有些心底話，想趁5周年分享一下：



肥仔：

5周年，兄弟們，食屎啦！因為屎都食過先係真兄弟，我哋四個曾經一齊共過患難，乜嘢屎都一齊食過，經歷過咁多嘢，咁先係最真嘅兄弟，喺我心入面係不能沒有你哋。

▲ ERROR梁業（肥仔）

DEE：

都冇咩想同兄弟講，都有排對，反而想同Fans講，但只代表個人立場。大家都知我鍾意做戲，音樂上面冇乜野心要去追求，但每次見到你哋推到我哋入去一啲要投入嘅五強，都有種感動。我哋堅持就應該，因為做緊呢份工，但你哋都咁堅持，真係多謝你哋，都唔知可以點。未來我哋仲有好多日子一齊行，大家一齊努力加油，我哋會令更多鍾意ERROR嘅人Proud of Us，鍾意ERROR係有品味嘅象徵，我哋會繼續往呢個方向進發。

▲ ERROR何啟華（DEE）

193：

多謝一直嘅陪伴，我呢啲咁任性，成日搞事嘅人都會成日惹到麻煩俾佢哋，多謝佢哋嘅包容，咁快就五年，希望大家都有下個五年，就一定有嘅，因為我哋都簽咗好長嘅約，但係下一個五年就未必有下一個五年了，所以大家好好珍惜，希望到時60歲我哋仲可以開到紀念演唱會，希望到時仲有Fans揸住枴杖嚟睇我哋。

▲ ERROR郭嘉駿（193）

Poki：

同ERROR兄弟五周年，好開心大家經歷咗咁多嘢，拍咗咁多好嘅節目。未來五周年，大家都應該係一個叔叔嚟喇，希望大家注意身體健康，盡量跑多啲步，到時肥仔都變返瘦仔，DEE哥變大隻DEE，193就非常完美唔使改喇，搞掂！

▲ ERROR吳保錡（Poki）

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