報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】Physiogel 嬰兒溫和護膚系列套裝

試用專員:Lam Tsz Kin

自從得到TOPICK好物試用的Physiogel 嬰兒溫和護膚系列套裝1套, 開始試用Physiogel 嬰兒溫和護膚系列套裝1套。用左嬰兒溫和保濕潤膚乳液同嬰兒溫和保濕潤膚乳霜, 成日紅卜卜, 生粒粒既面仔即刻滑溜溜。用左嬰兒溫和保濕潤膚乳霜之後, 可以感覺到BB既皮膚少左敏感, 靚左。

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試用專員:ip ka wing

是次試用者為本人剛滿3個月大之寶寶。在使用前，寶寶皮膚容易敏感且泛紅，經常出現紅點（如圖一）。嘗試了市面多款潤膚產品，卻未見改善。使用Physiogel嬰兒溫和護膚系列的乳霜或乳液，感受到快速吸收、不黏膩；洗髮沐浴泡泡清香無香精，保濕效果佳。試用兩星期後，寶寶皮膚漸見改善，紅點逐漸消退（如圖二）。

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試用專員:Tam ka ling

今日一收到試用Physiogel 嬰兒溫和護膚產品我就即刻開岀黎俾細佬使用，因為佢本身bb岀世頭兩個月就開始有濕疹皮膚，試過最嚴重嘅時候塊面紅晒全身嘅手腳都係敏感肌膚，一行就會拗到損晒，又紅又一達達咁。所以之前睇皮膚科醫生嘅時候已經介紹咗呢個品牌嘅護膚產品俾細仔，所以見到呢只有呢款產品嘅事用當然好想試一試下！試用完幾日之後已經發現皮膚好咗，濕疹都無再發現，可能由沖涼到夫嘅程序都係保濕，而且性質溫和，好岩仔仔使用，我哋會繼續努力幫佢做好保濕程序。希望大家都能夠一齊努力啦！

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試用專員:Choy Suet Kuen

秋風起，我家的BB臉部肌膚及著尿片位置的大髀兩側及臀部的肌膚最容易變得乾燥泛紅、敏感痕癢。嚴重痕癢的時候更令BB煩燥不安、經常扭計哭鬧，就算訓著半夜也會因痕癢不適弄醒，作為媽媽真是身心俱疲。

慶幸今次可以試用Physiogel嬰兒溫和護膚系列套裝，令我可以用雙劍合璧的方法，首先在洗澡的時候就用2合1洗髮沐浴露去清潔BB頭髮、面部及身體，它有先進的BioMimic科技，能強化及修復肌膚天然鎖水屏障，減退肌膚敏弱情況，紓緩乾燥及敏感肌膚。浸浴完之後不用再過水就直接用毛巾印乾，可以鎖住肌膚水分，保持身體的滋潤度，減少BB痕癢不適。

繼而再用Physiogel嬰兒溫和保濕潤膚乳液 ，將潤膚乳霜唧在手掌心搓暖後，再為BB臉部及身體輕輕按摩，在重點的臉部及大髀內側、臀部的位置再多塗一點潤膚乳霜，輕盈水潤乳液質地，易於肌膚推開，快速吸收，清爽不黏膩，按摩滋潤肌膚同時也帶來舒適感。利用嬰兒潤膚乳霜為BB按摩時，結合了身體接觸、眼神交流和聲音交流，加強我與BB之間的聯繫，透過塗抹嬰兒潤膚乳建立親密的親子關係。

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試用專員:LEE KA MAN

踏入秋冬轉季時間，小朋友皮膚很容易乾燥敏感。妹妹的皮膚今年失守，頸摺位尤其嚴重，幸好有PHYSIOGEL嬰兒溫和保濕潤膚乳霜，保護及修復妹妹脆弱的肌膚，讓妹妹重現滑溜溜面珠。

而哥哥的皮膚已經開始建立了天然屏障，可使用PHYSIOGEL嬰兒溫和保濕潤膚乳液，讓肌膚時刻保持水潤柔滑；同時使用PHYSIOGEL 2合1洗髮沐浴泡泡，清潔小朋友頭髮、面部及身體；全面呵護小朋友幼嫩肌膚之餘，也可讓小朋友享受洗澡的樂趣。

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試用專員:Tam Hoi Ching

一直試緊好多款嘅幼兒洗頭水，但都滿足唔到我嘅要求，囡囡因出汗大，好多牌子用後囡囡嘅頭髮仍然有汗味，而且有部份牌子不易起泡，甚至無泡，對於長頭髮嘅囡囡，我幫佢洗頭反而用多左洗頭水，其實對佢髮質都唔好，所以今次有機會用到Physiogel 嬰兒溫和2合1洗髮沐浴泡泡，一用即愛上，兩下泡泡就足夠囡囡全頭全新洗乾淨，用後無敏感，又唔乾燥唔會笠，亦無汗味，全家都讚好岩小朋友用。

而Physiogel嬰兒溫和保濕潤膚乳霜同乳液十分保濕，剛好適合最近轉季，尤其乳霜好適合沖涼後即揸，用後唔會黏笠笠，減少乾燥引嘅痕癢，囡囡用後即刻愛上，而到今日囡都要求每日出門前都揸一揸乳液，推開即時比皮膚吸收哂，出門吹風都無再痕癢，囡囡心情亦好左好多。

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試用專員:chan po ying

洗髮沐浴泡泡 : 一唧出嚟就有好綿密嘅泡泡，可以好輕易喺bb嘅身上揸勻， 同時可以清潔埋bb嘅面部同埋頭髮，一支就搞掂曬非常方便，因為係泡泡質地所以好容易過水，沖水後已經feel到bb皮膚好滑，無乾爭爭嘅感覺

乳液 : 沖完涼抹乾皮膚後，再喺全身揸上乳液，乳液質地輕柔容易推開，同時feel到好保濕，bb身體有啲紅色點點亦有所舒緩，而且吸收得好快，幫bb著衫後唔會有黏住件衫既情況出現

潤膚乳霜 : 因為有高度保濕成分，我會揸喺bb局部敏感紅疹嘅位置，依家轉天氣非常需要一支保濕成分高嘅乳霜，呢支真係達到我想要嘅效果，而且細細支，帶出街都好方便

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試用專員:hazel tsui

溫和2合1洗髮沐浴泡泡，

2合1的設計，啱晒我要求，只要泵幾下，就可以幫囡囡洗哂全身，又乾淨又方便，重點他個配方吾「嗱眼」，用完頭髮又吾lick，好正👍🏻

嬰兒温和保濕潤膚乳液

我幫囡囡塗上身係好易的，可能係乳液質地，好易吸收，不會有痴lap感覺，表面有一層保護油包住咁，夠保濕。

溫和保濕潤膚乳霜

比乳液就再潤少少，啱晒近日天氣驟降温時用，沖完涼塗完再瞓覺，成晚都吾會身痕。

最好的賣點係，零色素同防腐劑，咁就可以用得放心。

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試用專員:chan yuk chun

轉季皮膚乾燥痕癢，濕疹乾燥皮膚甩皮既程度，好似飛雪花片錦。

大人濕疹難受，小朋友更加辛苦，會成日痕癢出血水，半夜扎醒喊，無覺好訓好攰，睇到又好心痛。

Physiogel沐浴泡泡，性質温和，清潔同時保留肌膚水份，唔會洗完皮膚繃緊扯乾。

乳液＆乳霜，清爽唔油膩，用左一排2邊面頰退紅情況，有大改善。

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試用專員:Chan chi man

我的BB女一歲大了, 唔知點解自從俾工人姐姐湊小朋友之後, 佢對腳就一直keep住嚡嚡地, 好似有層護甲咁, 買左幾隻潤膚膏去搽, 早晚搽都改善唔到。 女仔黎架麻, 皮膚搞成咁真係好擔心。

好彩今次有幸試用一set Physiogel 產品, 用左兩星期, BB皮膚真係有改善, 還原雞蛋皮膚, 滑lu lu返晒黎, 多謝Physiogel!

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試用專員:KUAN Yik Nga Lily

因為家中3歲的小公主肌膚比較敏感。 因此想她試用手Physiogel全新嬰兒溫和護膚乳霜段， 專為乾燥及敏感性肌膚的寶寶而設。 而家先進的BioMimic科技，臨床實證能強化及修復肌膚天然鎖水屏障，減退肌膚敏弱情況，紓緩乾燥及敏感肌膚！

因此， 現在家中的小公主肌膚是白白滑滑的， 一定能輕鬆、 開心渡過乾燥、寒冷的秋冬2季了啊！

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試用專員:Wong Pui Fan

用了 Bady Lotion 同仔仔搽的時，好柔滑，一搽即滲入皮膚，搽完後好滑身。

另一款 Bady cream 質地比較厚身，但估唔到搽落皮膚時，搽完後都好快滲入皮膚之餘，亦都好柔滑。

最後試了 Bady wash 雖則我無用泡泡功能，但當我清洗時，覺得好滑好爽，唔錯唔錯。

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試用專員:Wong Wing Yi

試用咗Physiogel 嬰兒溫和護膚系列之後，發現枝2合一洗髮淋浴泡泡真係好啱BB用嚟沖涼，溫和得嚟有少少泡泡，完全唔驚刺激到BB幼嫩嘅肌膚。仲有枝保濕潤膚乳都好值得俾like👍🏿，滋潤肌膚得嚟唔會痴luplup，BB沖完涼搽全身就最適合！

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試用專員:Ceci Tang

「Physiogel呢個嬰兒系列無添加香料，絕對放心俾寶寶用！2合1洗髮沐浴泡泡夠晒方便，一枝就可以幫寶寶由頭洗到腳，而且泡泡好綿密，容易沖洗乾淨。洗完未搽lotion都感覺到皮膚水潤，唔會乾爭爭。再用埋保濕乳液即時為肌膚加倍補水，就可以全天候keep住寶寶皮膚保濕。」

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試用專員:Chan ka ki ivy

近排開始天氣乾燥皮膚，令到小朋友濕疹問題反覆，常常出現痕癢及泛紅現象。 所以見到今次physiogel 出咗一套溫和系列既嬰兒產品, 希望能夠改善皮膚質素。整套嬰兒系列嘅產品全無加入香料，支baby wash 只需要一至兩泵就截出足夠泡泡覆蓋全身，小朋友超鍾意呢個多泡既感覺，冲水後皮膚沒有繃緊嘅感覺。到支泵裝乳液，一搽上身已感覺到肌膚慢慢吸收，有注水感覺，摸到皮膚好滋潤。 最後就係支intensive cream, 呢支可以重點搽喺比較乾燥嘅位置，雖然係一支比較厚身嘅 cream，但係非常容易推開同埋唔會有油淋淋嘅感覺。

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試用專員:Chan Ching Yan Yanmi

本身我都係有敏感底，所以比BB使用嘅產品都會選用無添加成份既配方。而用得最多就係呢支Intensive cream，尤其是緊近幾日天氣有時非常乾燥， BB面頰都容易出現乾，紅既症狀。而呢支Cream 質地適中， 喺BB面推開亦唔會「啜實」，整到佢痛， 而且非常容易吸收。皮膚科醫生推介嘅產品令我非常有信心。