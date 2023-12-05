大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後IG報「平安」　阿七：現在平安能自由出入

▲ 吳嘉儀昨晚IG報「平安」，強調自己能平安自由出入。

《開心無敵獎門人》中擔當「獎老」的吳嘉儀（阿七），今年8月與圈外人「豬仔」Leo結婚，在婚前吳嘉儀更曾大讚丈夫是100分「柴可夫」。

可是想不到，吳嘉儀在前日（12日3日）卻突然在個人社交網站發文，疑兩度公審丈夫，更自爆衣衫被掟出大門，還遭改密碼鎖令她有家歸不得，令不少網民憂心。

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大台獎老丨吳嘉儀公審丈夫後再發文 阿七：渴望得到一個誠懇的道歉

昨午（12月4日）阿七再次在個人IG以story方式發文交代近況，以「不用擔心」為題寫道，並指事情沒對與錯，承認自己個性倔強執著：「我覺得曾經付出了改變了很多，也希望對方能為我改變。我渴望得到一個誠懇的道歉，看得見的態度改善。不喜歡用無謂的鬥氣方式波及、麻煩到身邊的人。」

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大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文 阿七自爆被掟衫出大門：I'm not OK

直到同日晚上，阿七再度發文向身邊親友報「平安」，強調：「真的，不用再擔心我。」其後指自己能平安自由出入，在工餘時間有去跟朋友傾訴，只是需要一些時間去溝通和調節，她寫道：「我能照顧好自己、專注完成工作。再次多謝每個給予我關心的朋友。」

▲ 吳嘉儀昨晚再更新IG報「平安」。（IG圖片）

APA奪佳績畢業後入行

現年32歲的吳嘉儀（阿七）於2011年成功考入香港演藝學院（主修表演），並以優異成績奪得校內「成龍慈善基金獎學金」及「鍾景輝萬寶龍藝術獎學金」。2015年，她修畢香港演藝學院戲劇藝術學士後，便參加TVB第28期藝員訓練班。

▲ 吳嘉儀以優異成績奪得校內獎學金。（IG圖片）

熱愛演戲的她不怕辛苦，她曾分享初期入行仍在TVB訓練班，曾需要連續開工30小時但也沒問題，因為現場可過足戲癮，到看見出街的片會很多回憶，她續指：「演員是一份可以體驗到不同人生的工作，（體驗到）很多地方或事物。如果我冇入這行，我這一生都未必有機會見識到，我覺得是值得的。」

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