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時尚速報｜泰國男神Bright創品牌Astro Stuffs　推Mr. Men Little Miss聯乘系列

休閒消費 13:07 2023/12/05

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

相信大家對來自英國童書的Mr. Men Little Miss不會感到陌生，但大家又有沒有想過泰國時裝品牌和它來個結合？答案原來就是Astro Stuffs﹗

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Astro Stuffs來頭不少，原來是憑著演出BL劇集《因為我們天生一對》而紅透半邊天的Bright一手創立，當然出自明星旗下的時裝品牌，大家都會明白設計不會「高深」得那裏去，Tee和衞衣是核心產品，因此，今次找來Mr. Men Little Miss以作聯乘，產品都是以上所提及的為主軸。

而身為引入該系列的Harvey Nichols亦為了加添色彩，就是推出最令人期待的Mr. Men Little Miss聯乘音樂盒工作坊，顧客只需消費滿$12,000，就可參與製作獨一無二的聖誕音樂盒，與親朋好友發揮創意，屆時還有多個大型聖誕主題打卡位置，讓大家進入滿載歡樂驚喜的聖誕國度。

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產品查詢：Harvey Nichols（3968 2668）

記者：何偉雄
 

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