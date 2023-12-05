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鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮　老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油

娛樂 12:15 2023/12/05

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陳凱琳（Grace）被網民指令到「鐵馬風波」火上加油！

鄭嘉穎與馬國明、黃嘉樂、林子善、唐詩詠因合作劇集《鐵馬尋橋》而結緣，眾人戲內的兄弟、兄妹情延續至戲外，不時以「鐵馬家族」陣容開心聚會，但隨著「大哥」嘉穎在2年前現身聚會後，就久未見「齊腳」。

日前，鄭嘉穎出席活動被問及屢次缺席「鐵馬家族」聚會原因表示，因為有自己的家庭、疫情，以及人生不同階段是未有出席聚會的原因，更直言一天只24小時，覺得浪費時間的事「cut咗佢」。同時，他直言自己愛靜。

嘉穎暗示不會出席馬國明與湯洛雯12月在海外舉行的婚禮後，身為太太的陳凱琳（Grace）就繼續活躍於社交網，更因一舉動而惹來網民狠批！

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陳凱琳無視「鐵馬風波」

現為KOL的Grace，不時在社交網分享生活靚相，即使被網民指有份影響嘉穎與馬明的感情，也依然無阻其心情。

嘉穎需照顧小朋友為由缺席聚會，Grace就同樣「忙碌」，經常出埠工作、開派對。

昨日（12月4日），Grace在小紅書分享在非洲遊玩的影片，玩得開心的她發文寫道：「三胎媽媽的假期，非洲之旅GO！自從當了媽媽以後，真的好久沒有跟朋友去一趟，沒有目的說走就走的旅遊，而且還是我從未探索過的非洲摩洛哥，大家快來感受我的快樂吧」。

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網民鬧Grace：火上加油

Grace的影片留言區內有不少負評，當中有：「係咪因為老婆搞到老公同啲朋友不和？」、「這時候分享旅遊照，火上加油」、「鄭嘉穎不去馬國明婚禮，估計是陳凱琳不許」、「你有時間去旅行，老公沒時間去馬明婚禮？」。另外，有網民認為「鐵馬風波」是與陳凱琳無關。

鐵馬家族丨屢次缺席聚會傳與馬國明不和　鄭嘉穎暗示不出席湯馬婚禮

馬明曾為媽媽缺席「鐵馬」聚會

馬國明（馬明）在昨日（12月4日）接受TOPick訪問，澄清與嘉穎沒有不和，更為嘉穎講好說話稱：「當有了3個小朋友，真的會少了好多（私人）時間，（少出席聚會）是好正常、合理，子善也是生了個女後，有時因湊女而不能出席聚會，可能將來我結婚生了小朋友也會少了出來。」

而在2021年2月15日，嘉穎與Grace也有與「鐵馬家族」聚會，當時就獨欠馬明，林子善在社交網發文時提到：「 喺度幫二哥澄清 佢冇出席因為要陪媽咪係屋企 打麻雀所以冇到大家唔好屈佢重色輕友呢...我群組有相為證」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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