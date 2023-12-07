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虐待動物｜愛民邨老翁用膠袋捉野鴿　被斷正質疑「攞去食」　以一句說話反駁惹議【拆解活捉家禽風險】

食用安全 13:26 2023/12/07

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

就算不愛，也別傷害！一以白色膠袋捉野鴿，有目擊的市民看不過眼，於是上前質問時，才令對方將鴿放走。片段曝光後，不少網民深感憤怒，直言對於虐待動物者，絕不能姑息。事實上，擅自活捉雀鳥亦可能會為健康帶來風險，衛生防護中心曾指出與活家禽有近距離接觸的人士較易感染禽流感，嚴重可致死亡。

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據動物資訊及新聞平台「香港動物報」周日（3日）指出，一名姓楊男子於上周六（2日）下午2時許，在何文田愛民邨發現一名老翁，以膠袋捕捉野鴿。楊男發現，老翁先用飯盒中的飯灑在地上吸引野鴿，再乘機捕捉最接近自己的野鴿。

從楊男提供的影片可見，野鴿正在膠袋中不斷拍翼掙扎。當他邊影邊上前質問老翁「做乜捉佢（野鴿）入膠袋，係咪攞去食」時，對方竟連稱「佢（野鴿）走入去膠袋」。楊男於是直斥：

「我見你捉住佢，你唔可以這樣......你捉佢入膠袋會死。」

面對楊男的質問，老翁最終將野鴿放走。事發後，楊男通過電子方式報案，指老翁捕捉野生雀鳥是意圖傷害雀鳥，希望警方能跟進調查。警方其後回覆「香港動物報」指，警員當日接報到場，在愛民邨一帶作出調查未有發現；向報案人進一步了解後，得悉涉事男子已將白鴿放回地上並離開，案件列「投訴滋擾」處理。警方重申一直重視動物權益，以及關注動物福利，並竭力打擊一切與動物有關的罪行；如果市民懷疑有人殘酷對待動物，請立即報警求助。

影片曝光後，不少網民均稱讚楊男見義勇為，「感謝楊先生」、「感謝楊生見義勇為」、「感謝正義人士出聲」。此外，有網民指警方絕不能姑息此類行為，建議嚴懲，「有片有真相拉佢啦」、「應該拉」。

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活捉家禽風險

根據衛生防護中心資料，禽流感是由主要影響鳥類和家禽的流感病毒引致。禽流感的病徵可由流感樣病徵，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痛，到嚴重的呼吸道感染，例如肺炎。眼部感染（結膜炎）和胃腸症狀（例如噁心、嘔吐和腹瀉）也可能出現。潛伏期約7至10日，較嚴重的類型（如甲型禽流感H5N1、H5N6、H7N9或H10N8病毒）可引致呼吸衰竭、多種器官衰竭，甚至死亡。

人類主要透過接觸染病的禽鳥（活鳥或死鳥）或其糞便，或接觸受污染的環境（例如濕貨街市和活家禽市場）而感染禽流感病毒。禽流感病毒在人類之間的傳播能力十分低。與活家禽有近距離接觸的人士較易感染禽流感。長者、兒童及長期病患者一旦受感染，亦較容易出現併發症，如支氣管炎、肺炎等。

文章內容獲「香港動物報」授權刊登

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