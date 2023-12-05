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買餸誤導｜杜絕打燈扮新鮮　內地禁用生鮮燈　肉販嘆客人流失：嫌肉不夠紅

食用安全 11:30 2023/12/05

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本港不少街市都會利用有顏色燈光，讓肉類或蔬菜顯得更加新鮮。內地本月起全面禁止使用「生鮮燈」，攤販一律只准使用自然色LED燈，有買餸主婦就表示措施有助挑選高品質貨品，但檔販就擔心會令部分新顧客誤會食材不夠新鮮。

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中國國家市場監督管理總局令第81號《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》於上周五（1日）正式實施，內地各大街市、蔬果農產品商場內攤檔以往常用、能夠令蔬菜肉類展現出較佳色澤的「生鮮燈」將被全面禁用。

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街市檔販只可用自然色燈光 違者最高罰款3萬

規定實施後，原本被用作改變食物色澤的紅、白等顏色燈光將不再可以使用，而要全部換成正常色溫的「LED燈」。綜合內媒報道，有關規例旨在避免消費者被誤導。違例者將被市場部門責令改正，警告無果將處5000至3萬元人民幣（約5500至3.2萬港元）罰款。

內地各大街市超市攤檔在規例實行後，都換上正常色溫的照明系統。有買餸的主婦認為白光燈下較易看清肉類品質，指「紅光燈下難看出肉類是否新鮮」；有肉檔負責人則指，熟客一般對其貨品有信心，但新客路過時見肉類顏色不夠紅「看看就走了」。

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適用燈光顏色各異 豬肉配紅光、蔬菜用綠白光

在街市超市以不同燈光為肉類及蔬菜「美顏」的做法相當普遍，顧客一般都對這種「掩眼法」習以為常。有經營燈飾的商家表示，被稱為「生鮮燈」的照明系統相當受歡迎，且不同種類貨品要使用哪一類燈光亦相當講究。

以肉類為例，紅光配搭冷白光就可以帶出鮮嫩感覺，可使用在豬肉上，白肉如雞肉則應以紅光配正白光。「紅光配暖白光」則可令熟食顯得可口、蔬菜則應以綠光配正白光，可以令其新鮮感覺大增。

對於以「生鮮燈」促銷會否有法律責任，內地王英佔受訪時曾指出，根據《消費者權益保護法》消費者享有知悉其購買的商品之真實情況，商家如以燈光掩飾貨品的品質問題，有可能涉及侵犯消費者權益；四川英濟律師事務所律師張小軍則指，商家如有意利用燈光隱瞞商品真實信息，有可能被認定為具有締約過失而需作賠償。

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責任編輯：羅嘉欣

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