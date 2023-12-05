腺病毒丨2歲男童高燒不退喉嚨化膿　揭3兄弟交叉感染腺病毒【附症狀及預防方法】

▲ 2歲男童高燒不退喉嚨化膿，揭3兄弟交叉感染腺病毒。

踏入冬季，呼吸道感染疾病案例激增，新冠、流感、肺炎支原體等多種病毒夾擊。台灣一名2歲男童早前高燒不退，求醫後證實感染腺病毒，引發「咽喉結膜熱」，其4歲的哥哥和1歲的弟弟亦相繼出現不適症狀，最終發現同樣中招。有醫生提醒，感染腺病毒後有機會出現8大症狀，並提醒要做好預防措施，包括勤洗手、戴口罩等。

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根據台媒《CTWANT》報道，該名2歲男童因為高燒不退，被家長帶到大甲李綜合醫院求診，檢查發現喉嚨化膿，同時患結膜炎，出現明顯分泌物和眼垢，是腺病毒感染引起的「咽喉結膜熱」症狀，須住院治療。

其後4歲的哥哥亦開始出現高燒不退、嘔吐等症狀，求醫檢查後證實同樣感染腺病毒；其1歲多的弟弟後來也出現感冒症狀，檢查後亦中招，所幸病情較輕微，無須住院。3人經藥物治療後，病情逐漸好轉。

小兒科主治醫生余秋霖表示，腺病毒好發於6個月至6歲的兒童，感染後一般會發高燒3至7天，可伴隨喉嚨痛、扁桃腺紅腫、化膿、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，部分患者皮膚或會出現紅疹。他呼籲家長和小朋友要勤洗手、戴口罩，避免交叉感染。

什麼是腺病毒？

近日本港腺病毒感染人數呈上升趨勢，根據衞生防護中心資料，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。因應不同的血清類型，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染全年皆會發生。

腺病毒病徵及潛伏期

不同血清類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；及眼睛發炎（俗稱紅眼症 ）。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。潛伏期一般為2至14天。

治理方法

此病症並無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水分。

預防方法

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。

如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

避免與別人共用眼藥水、眼部化妝品和其他有可能接觸眼睛的用品。

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒。

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責任編輯︰王明芳