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不幸中之大幸｜上超聲波堂　女醫科生被教授抽中做示範　即場發現有腫瘤患癌

醫生診症室 11:05 2023/12/06

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上超聲波堂女醫科生被教授抽中做示範，即場發現有腫瘤患癌。

甲狀腺癌是本港十大癌症之一，且發病呈年輕化趨勢。美國新澤西一名27歲的女醫學生，早前在上超聲波課堂時被老師抽中做示範，結果竟檢查出甲狀腺上有腫瘤。對此，她坦言幸運，指如果並非在醫學院讀書，就可能不會發現腫瘤。

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據《每日郵報》報道，在美國新澤西Rowan-Virtua學校就讀整骨療法學系的27歲女學生Sally Rohan，近日接受訪問談及發現患癌的經歷。她表示，在第一學年她需要學習如何使用超聲波幫病人檢查甲狀腺，課堂上被教授抽中了做示範；未料，經檢查後竟發現其甲狀腺上長有腫瘤，罹患甲狀腺癌，

如果我不是在醫學院，我可能多年後也不會發現有腫瘤。

在發現腫瘤後，Sally立即打電話給醫生，醫生便要求為她進行血液檢查，以檢查甲狀腺激素水平。大約花了一年時間，她才真正開始安排預約治療，並決定於下周進行手術移除癌細胞。Sally表示：「我真誠地認為這段經歷會讓我變得更堅強。」

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甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。 

5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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