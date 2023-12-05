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【行政會議】夜繽紛活動跨越聖誕新年　李家超：須展示港人活力創意

社會 11:30 2023/12/05

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特首李家超出席行會前見記者。（梁偉榮攝）

行政長官李家超稱，港府會繼續辦「夜繽紛」活動，盼推動社會經濟發展；形容局方由零開始推動「夜繽紛」，已獲得很好成果。

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他引述部分「夜繽紛」營辦者稱，生意升幾成以至倍數計。他預期，現時到明年將推出一系列活動，跨越聖誕新年。他強調政府牽頭先搭起平台，製造環境，讓市民「動起來」。可是活動能否成功，多個界別也有重要角色，例如旅遊、飲食、零售業等。他又說香港須長期跟其他城市競爭，必須展示港人活力、創意及自信心，展示香港讓人吸引的一面及優良傳統。

周庭事件：警方寬大處理卻換來瞞騙

對於涉違《國安法》被捕的前香港眾志成員周庭對外宣稱，不會回港向警方報到，李家超表示，棄保潛逃的話，警方會全力追捕。他批評逃犯出賣誠信，砌詞找藉口去欺騙同情，嘗試自我製造光環，行為可恥。

他形容，警方已嘗試寬大處理，結果這良好意願卻換來瞞騙，或讓嘗試寬大處理的警員感到失望。他稱警隊會總結經驗，確保有效維護法紀，維護國家安全，打擊勾結外部勢力。

沙特經濟團體來港辦峰會

沙特阿拉伯未來投資倡議研究所FII，12月7至8日在香港舉行「PRIORITY亞洲峰會」。世界各地政商、金融領袖和投資者將雲集香港，討論亞洲如何推動未來全球大趨勢。李家超認為，主辦方選香港作為場地，顯示對港重視，肯定香港作為國際金融中心地位，重視本地聯通內地和國際的橋樑。

至於國家自主研發的C919飛機及ARJ21飛機，本月12日至17日首次到訪香港，將於香港機場靜態展示。而C919 於下周六亦安排於維港上空作飛行演示，讓市民見證。

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責任編輯：吳卓峰

沙特阿拉伯 香港眾志 行政會議 周庭 經濟 李家超

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