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靚媽精明眼｜康得思酒店自助餐買二送二　低至$233任食生蠔+冰鎮海鮮

親子好去處 11:46 2023/12/05

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

KKday推出「香港康得思酒店The Place自助餐買二送二」優惠，平均每位低至$233。（官網圖片）

媽媽無時無刻都要為家庭聚餐，食自助餐就最啱！KKday正推出「香港康得思酒店The Place自助餐買二送二」優惠，平均每位低至$233，即可任食新鮮生蠔及冰鎮海鮮，自助晚餐更有冰鎮新鮮龍蝦供應！

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見鬼爸爸︱陰陽眼作家移民台灣當全職爸　靈性保護家人獲愛妻讚神隊友

康得思酒店The Place於12月期間推出以特色聖誕美食為主題的自助餐，推出聖誕限定菜單及各種聖誕特色甜品。自助午餐會無限供應時令海鮮如新鮮生蠔、刺身及壽司、烤原隻火雞等節日美食，並有無限暢飲的果汁及汽水。

自助晚餐更會供應冰鎮新鮮龍蝦及即煎鵝肝等美食，而星期六、日及公眾假期、12月24至26及31日將供應威靈頓牛肉，12月24至26及31日則供應白蘭地龍蝦濃湯，12月24、25及31日還會供應火焰雪山。另有薑餅焦糖布丁、迷你聖誕車厘子樹頭蛋糕、64%黑朱古力紅桑莓撻、MÖVENPICK雪糕等。此外，聖誕老人更會於平安夜及聖誕驚喜登場，一起歡度聖誕。

12月聖誕主題自助餐。（KKday圖片）

優惠詳情

預訂日期：即日起至12月10日23:59
用餐日期：2023年12月18日至2024年1月31日（2024年1月13日除外）
地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

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【快閃限量搶–買二送二】
The Place聖誕盛宴自助午餐連果汁汽水無限暢飲

用餐時間：星期一至五12:00–14:30
              星期六日、公眾假期及前夕、12月24–25日
             （首輪）11:30–13:30/（次輪）14:00–16:00

優惠價：星期一至五$1,076/4位，平均$269/位（原價$1,972/4位）
           星期六、日、公眾假期及前夕$1,100/4位，平均$275/位（原價$2,016/4位）
           2023年12月24及25日$1,292/4位，平均$323/位（原價$2,368/4位）

【快閃限量搶–買二送二】
The Place聖誕盛宴自助晚餐連紅白酒、果汁汽水無限暢飲

用餐時間：星期一至日、公眾假期及前夕：18:30–21:45
              2023年12月24及25日：
             （首輪）17:30–19:45/（次輪）20:15–21:45

優惠價：星期一至四$1,868/4位，平均$467/位（原價$3,424/4位）
           星期五至日、公眾假期及前夕$1,964/4位，平均$491/位（原價$3,600/4位）
           2023年12月24及25日$2,036/4位，平均$509/位（原價$3,732/4位）

【快閃限量搶–買二送二】
The Place一月自助午餐

用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期一至五$932/4位，平均$233/位（原價$1,708/4位）
           星期六、日及公眾假期$1,124/4位，平均$281/位（原價$2,060/4位）

【快閃限量搶–買二送二】
The Place一月自助晚餐

用餐時間：18:30–21:45
優惠價：星期一至四$1,868/4位，平均$467/位（原價$3,424/4位）
           星期五至日、公眾假期及前夕$1,916/4位，平均$479/位（原價$3,512/4位）

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲

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