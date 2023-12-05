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社內相親劇透丨第8集劇情預告　映書飲醉酒後向Alfred道出愛意

娛樂 13:17 2023/12/05

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《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第7集劇情講到Hollie在公司遇見Timo時仍感到愧疚，因此遞辭職信。

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

《社內相親》

社內相親丨第8集（6/12）

映書因偷拍事件留下陰影，不敢在外如廁，幾乎在Alfred車上失禁，幸得Alfred及時幫她解圍。

映書在心儀對象面前出醜，酒後向Alfred道出愛意，二人感情似乎升溫，不料映書此時卻選擇逃避，冷待Alfred，令Alfred費解。

Timo借公事為名給Hollie安排了浪漫驚喜，愉快的時光卻因為一場大雨而結束，Timo更在大雨中驅趕Hollie下車。

Hollie以為Timo還在對她假扮「美玲」一事懷恨在心，不知一切是出於Timo小時候在大雨天喪親的陰影。雨後Timo在營區找到Hollie，更扮作她的男朋友，幫她在舊同學面前挽回面子。

事後，Timo表白對Hollie的感情… 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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