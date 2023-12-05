懷孕進食｜孕妻1日食7餐每月外賣費逾$5000　老公驚嘆老婆增33磅：不正常吧？【附孕婦體重指南】

▲ 台灣一名人夫投訴老婆懷孕期間1日食足7餐，每月外賣費超過$5000！

懷孕期的媽媽經常會食慾不振，或完全相反，有味覺改變或食慾大增的情況。隨著荷爾蒙的影響，媽媽的食慾改變均為常見現象，不過若然飲食習慣過於反常，則有機會影響家人或健康。近日，台灣有一位人夫於社交網站上分享，老婆懷孕後一日要吃足7餐，導致一個月的外賣費高達5,000元，體重更是增加15公斤（33磅），逐向網民求助，其他孕婦是否也會如此誇張。

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該名新手爸爸日前於「爆料公社」發文表示老婆懷孕6個月，經常喊肚子餓，之前複診時已被醫生說胖得太快，但老婆卻當沒有聽到，照樣大吃特吃。為了展現老婆的誇張食量，他更列出一日7餐的吃法：

早餐一定要吃兩份，10點還要吃點心，中午一個便當吃完還不夠，2點不到又叫外送，晚上還沒到6點就一直喊餓，我媽還在煮她就站在旁邊吃，8點多又吵著要吃鹹酥雞，等11點多我都洗完澡要睡了，她又要我去幫她買宵夜。

新手爸爸更指，他拒絕幫老婆買宵夜後，她便在床上大哭，把他的爸媽吵醒。奇怪食量甚至令人夫的媽媽也產生疑慮，表示：

孕婦本來就容易肚子餓，但餓成這樣不正常吧？

另外，他亦提到上個月的外賣費近2萬台幣（約5,000港元），今個月更直接超過2萬元台幣。老婆懷孕才6個月，現已胖了快15公斤，他不禁嘆氣，並向網民詢問：「其他孕婦的食量也這麼誇張嗎？」

對此，網民持兩極意見，有人以自身經歷表示懷孕期間胃口極好，3、4個月時已經增加了8公斤；有人表示自己懷孕6個月同樣胖了11公斤。不過不少網民為該名媽媽表示擔憂，認為她吃太多，以後會導致胎兒過大，不容易出生，同時孕婦也會因為過胖，留下三高的症狀；另有網民建議吃太多並沒關係，但要記得運動和注意妊娠糖尿。

衛生署建議合適的懷孕期體重

本港衛生署對於孕婦懷孕期間的體重增加多少才算合適，建議可視乎懷孕前的體重指數（BMI）。而BMI的計算公式：懷孕前的體重（公斤）÷身高（米）÷身高（米）。衛生署亦以表格列明各BMI指數在懷孕時建議體重增加的數值。

懷孕前的體重指數（BMI指數） 建議懷孕時體重增加*（適用於華人婦女） 低於19.0 13至16.7公斤 19.0至23.5 11至16.4公斤 高於23.5 7.1至14.4公斤

另外衛生署又表示，懷孕期體重過多可能會令孕婦出現妊娠糖尿病、妊娠高血壓、分娩困難和增加剖腹生產機會等的情況；而嬰兒更可能會出現低血糖症、巨嬰症和相關的併發症等；同時也會增加成年後出現肥胖、糖尿病、高血脂、高血壓、心腦血管疾病的風險。

孕婦 嬰兒 妊娠糖尿病

妊娠高血壓

分娩困難和增加剖腹生產機會

產後難以回復原來體重；若持續過重，容易患上糖尿病、血壓高、心臟病等 新生兒低血糖症、巨嬰症和相關的併發症等

成年時出現肥胖、糖尿病、高血脂、高血壓、心腦血管疾病的風險

懷孕期間的飲食建議

衛生署亦為孕婦提出幾項健康飲食的建議：

吃多種多樣的食物，不要偏食。

選擇吃營養豐富的食物。

減少高卡路里、營養價值低的食物：如汽水、加糖的飲料、雪糕、糖果餅乾、酥餅、蛋糕、速食或快餐食品，如香腸、即食麵等。

每天須包括：穀物類、蔬菜和水果類、肉/魚/蛋和奶類及代替品 穀物類：可選擇糙米、紅米、全麥麪包等，代替部分白米、白麪包。 蔬菜類：每天吃不同顏色的蔬果，如深綠色蔬菜含較多鐵、鈣及胡蘿蔔素。 肉類：可選擇瘦肉、去皮的禽肉。 魚類：可選擇甲基汞含量低的魚類，如三文魚、沙甸魚、池魚、紅衫魚等。 代替品：含豐富膳食纖維乾豆類、黃豆及其製品；同時注意選擇非油炸和低鹽的豆類製品；減少選用醃製、鹽分高的加工食物。



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責任編輯：王明芳