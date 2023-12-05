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趣味展覽｜從九大簋筵席說起　看商周古人用甚麼青銅廚具

休閒消費 15:54 2023/12/05

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新界圍村傳統「九大簋」個「簋」究竟係點樣嘅器具？帶你去深圳博物館睇睇商周時代的青銅器廚具。（葉翠華攝）

每逢宗族祭祀、打醮、婚嫁、添丁「點燈」、祠堂開光等場合，新界圍村的鄉民總喜歡圍聚一起「食盆」，就是烹煮盆菜以饗族人村民。傳統盆菜的食材，並非如現在市區酒樓提供的鮑參翅肚，都是舊時農村所飼養的豬、雞、門鱔、蝦之類為主，輔以豬皮、枝竹、冬菇、魚蛋、魷魚、蘿蔔等等，按照味道的濃淡在大盆中排列，邊滾邊食，體現鄉情。

而在盆菜中，最高級別的，稱為「九大簋」，就是將九款菜盛在九個盆裏，廣東話中，見人去食好嘢或菜式豐盛，都會以「食九大簋」來形容。

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屏山九大簋有何菜式？

日前，在錦田一個鄉村大型聚會中，首次品嘗屏山鄧氏後人主理的「九大簋」，九項菜式包括︰1.小盆菜（內有炆豬肉、門鱔乾、枝竹、蘿蔔）；2.燉陳皮鴨湯；3.黃酒雞；4.芋頭炆鴨；5.炸金蠔；6.了酸豬手；7.雞汁燴花菇；8.手打魚丸；9.子薑鮮菠蘿。確是味味精采，大快朵頤，尤其一道黃酒雞，眾皆讚口不絕，整雞浸在以香醇微甜黃酒煮成的雞酒中，雞肉嫩滑，雞酒暖胃順喉，齒頰留香。

現在我們吃的「九大簋」或盆菜，所用的盛器，多是可置於火上的銻盆或不鏽鋼盆，跟「簋」的原型，相去甚遠，那麼，到底「簋」是怎麼樣的器具？

屏山九大簋。（葉翠華攝）

說到「簋」，就不得不提深圳博物館銅器展「吉金春秋」，這是常設展覽，所展出的文物，堪稱該館歷年保藏積累之精華，按時代及用途展出自商周時代起始的禮樂器、兵器、銅鏡、貨幣等等，都是與日常生活息息相關的器物，展現了中國幾千年來社會的變遷、審美情趣的轉移，反映不同時期的歷史文化、工藝技術及社會思想。

新界圍村獨特風味，每逢祭治、喜慶，族人村民都會圍坐「食盆」，而「九大簋」則是最高級別的盆菜。

古代廚具器物分類講究

中國古代青銅器是用紅銅加錫、鉛等元素製成的合金器物，流行於夏、商、周三代，古稱「吉金」。按用途可分為六類，即容器（又細分為食器、酒器、水器）、樂器、兵器、車馬器、工具和雜器等。其中的青銅器和樂器又常作為當時禮樂製度的載體，故又被稱為禮器。

成語「一言九鼎」，大家都聽過，乃形容說話很有分量；那九個鼎就是神話傳說中，夏禹的傳國寶器，據說夏禹治水成功，將地域劃分為九州，並給每州各鑄一個三足大鍋，名「鼎」，故「鼎」是中國傳統和歷史上最重要的器物，有王權的象徵，只有帝王才能用九之數，在正規儀式裏指定每一個鼎都專門用作烹煮不同的肉類和魚類。

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古代中國對器物十分講究，不同形製的器物，用作盛載不同的食物，而且各自有不同的名稱，譬如：「鬲」用於烹煮肉類及五穀；「甗」是蒸煮米飯穀物用的；「簠」是祭祀時盛小米的；「盨」用作盛載米飯及其他穀物的；「豆」用於盛放醃菜、肉醬或調料的；「彝」、「觥」、「盉」、「角」、「爵」是盛酒的；「斝」用於溫酒；「鑒」是盛載冰和水的。

而說到「九大簋」的「簋」，到底在古代用來載甚麼？原來，這款青銅器主要是載煮好的飯、小米或黃豆，造型多為腹部圓潤，呈碗狀，下面附以圈足承托，兩側或有環耳。若然今天真的按照古代青銅器的分類盛載不同的食物及飲料，那末，這一桌「九大簋」真箇看頭十足矣。

春秋時代竊曲紋銅簋，1989年河南出土。（葉翠華攝）

判斷青銅器價值兩大標準

從古代廚具器物，到今天搖身成為拍賣會、博物館的珍寶，一件青銅器的價值，往往上百萬元計，2022年紐約蘇富比青銅器專拍，一件周昭王時期的「杢犬馭簋」，連佣金以845萬港元成交。

據藝術史學者白謙慎教授研究指出，清代中期以後，收藏青銅器漸成風氣，同治年間，北京的官員間亦出現了收藏青銅器熱，而且當時還有一位英國醫生卜世禮在北京大力收購青銅器，令青銅器價格一夜飛漲；卜世禮是英國駐華使館醫師，並兼任京師同文館醫學教習。

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在這股收藏熱之中，也形成了一個文物巿場，白氏還舉出一件「虢叔鐘」的轉賣價格變化，從1815年約150両購入，經歷七度轉手1871年再以1700両購得，翌年再轉賣的成交價竟達5000両，古代藏家為購得心頭好，心紅追價亦在所不惜。

那麼，青銅器的價值應如何判斷？上博副研究館員、人類學家張經緯指出，除了那些形狀特殊、造型罕見以外，主要靠兩個標準，一是體積愈大，價值愈高，因為銅礦原枓在當時是極為重要的珍貴資源，故器物大小決定了價值；二是字數愈多愈有價值，因為器物上的金文（這文字因刻在金屬表面，故稱金文）為商周時期的歷史世界提供了獨一無二的細節紀錄。

春秋時代龍紋銅甗，相當於今天的蒸鍋，可以隔水蒸煮食物。（葉翠華攝）

的確，一如張氏所言，商周時代離今天已四千多年之久，有機物幾已糟朽腐敗，唯獨這些青銅器還保留當年的神韻，藉此才能了解商周文明的底蘊。

除了中國的博物館的青銅器收藏外，設立於1960年隸屬於日本住友家族的泉屋博古館，亦以中國青銅器藏品而聞名。其家族第十五代家主住友春翠，因嗜煎茶而購入第一件青銅器，從而開展了對中國商周青銅器的收藏，無論數量還是質量都堪稱第一流。而法國古董商戴克成，專攻中國考古學與甲骨文，也是中國古青銅器權威人物，其藝廊於2019年進駐港島荷李活道。

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info
屏山傳統盆菜
地址：屏山元朗屏山屏廈路塘坊村36號地下
電話：2617 8000

吉金春秋——深圳博物馆铜器展
地址：深圳博物館古代藝術館（同心路6號）10號廳
開放時間：10am-6pm（逢周一閉館，公眾假期除外）
（港人若無內地電話號碼預約，可到現場登記參觀）

記者：葉翠華

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