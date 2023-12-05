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節日穿搭｜聖誕必備CHANEL Bling Bling手袋　閃爆派對現場做主角

休閒消費 16:28 2023/12/05

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

想做聖誕派對主角，靠你們了！

轉眼已來到12月，臨近年尾除了聖誕派對之外，亦有不少晚宴要出席，這個時候一個能夠閃爆派對現場的手袋就非常重要，時尚品牌CHANEL就推出多款Bling Bling手袋，採用金屬亮面或珠片，務求令你成為晚宴中的女主角！

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亮片與鑲金金屬手袋  HKD49,500

亮片與鑲金金屬手袋

這款手袋用了粉紅色、綠色、藍色和紫色珠片，看上去有漸層的效果，非常有層次，而且全個袋身閃令令，在燈光下一定耀眼奪目！

珠片及鍍釕金屬手袋   HKD51,900

珠片及鍍釕金屬手袋

這款手袋利用珠片拼貼成不同的英文生字，例如「PARIS」、「COCO」等，帶點街頭風格，但珠片Bling Bling效果又不失高貴，非常適合晚宴場合。

Backpack & Star Coin Purse  淡金色/紫金色  HKD54,300  

採用金屬質感鏡面小牛皮

手袋採用金屬質感鏡面小牛皮，表面金光閃閃，相當耀眼！另外再配搭一個同色系迷你星星小手袋，星星袋則選用較為霧面的閃，沒有鏡面般閃令令，兩個袋加起來使用，在視覺上充滿層次感。

Mini Flap Bag & Star Coin Purse 粉紅色 HKD 45,500

Mini Flap Bag & Star Coin Purse

粉紅色金屬質感鏡面小牛皮手袋，甜美中帶點夢幻，同樣搭配星星袋，少女感十足！

MINI FLAP BAG（未有定價）

MINI FLAP BAG

這個手袋集合黃色、紫色和粉紅色珠片，看上去珠片分佈像是不平均，營造出層次感，有點像畫作，整體感覺充滿女人味。

CLUTCH手提包 （未有定價）

CLUTCH手提包

手袋採用亮片、玻璃珠、水鑽和金屬製成，黃色、紫色、粉紅色珠片是主色，最特別是利用黑色珠片刺繡成三棵樹木，令手袋充滿立體感。

迷你汽車造型盒子晚宴包（未有定價）

迷你汽車造型盒子晚宴包

這個閃粉汽車晚宴包超可愛，以有機玻璃、琺瑯、水鑽和金色金屬製成，車身除了有品牌LOGO，還綴以金、銀、粉紅閃粉，相當吸睛！

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責任編輯：Kiwi Lee

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