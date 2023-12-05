台灣親子遊︱台灣高鐵買一送一優惠　加碼送機場捷運來回+台北捷運72小時票

▲ 台灣高鐵推出旅客買一送一優惠，12月更加碼送出「桃園機場捷運來回+台北捷運72小時票」一套。

【台灣旅遊/台灣親子遊/台北旅遊/台灣高鐵】今個月去台灣的家庭注意喇！台灣高鐵推出快閃優惠，即日起至2024年5月31日，於指定旅遊平台購買高鐵單程票，只要目的地為台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營，即享有二人同行一人免費優惠。另外在12月期間，憑證更加碼送出桃園機場捷運來回票+台北捷運72小時票，超級抵呀！

最新影片推介：

優惠1. 台灣高鐵二人同行一人免費

準備去台灣的你，不妨計劃乘高鐵到台中或台南玩多一兩個地點，只要目的地選擇台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營等地，即日起到在Klook或KKday購買單程票，即享有一次同區間第二位車票免費優惠。乘坐高鐵必須網上預先預約，不限班次，可自由選擇指定班次的對號座。

優惠日期：即日至2024年5月31日

KKday預訂：

輸入折扣代碼【THSR50OFF】即可享優惠價，訂票【按此】。

Klook預訂：

輸入折扣代碼【GO2TAIWAN】即可享優惠價，訂票【按此】。

*注意：必須在網上登記及台灣領取，在香港辦事處無法領取。

優惠2. 送桃園機場捷運來回票+台北捷運72小時票

於KKday或Klook購買高鐵優惠車票後，在12月31日前，憑證即可到桃園機場捷運櫃檯免費兌換「桃園機場捷運來回票+台北捷運72小時票」1套，屆時必須出示非台灣護照及入境台灣的許可文件。套票數量有限，換完為止。

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責任編輯：林綺玲