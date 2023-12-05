奪命意外｜印度3歲女童行服裝店　玩玻璃鏡遭壓死　 CCTV直擊恐怖過程

▲ 印度一名3歲女童隨父母行服裝店，期間玩玻璃鏡意外遭壓死。

家長要時刻看顧年幼子女，免生憾事。印度近日發生一宗慘劇，一名3歲女童跟隨父母到商場購物，期間在一間服飾店內自行遊玩；結果在旋轉一塊巨大玻璃鏡時，不幸被墜下的玻璃鏡壓中身亡。事件在當地引發熱議，網民認為女童父母有疏忽照顧之嫌外，店方亦有明顯責任。不過，印度警方就指女童父母暫未有提告打算。

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綜合外媒報道，事發於印度旁遮普邦盧迪亞納市（Ludhiana），女童當時正與家人一同逛服飾店；期間父母與店員對話，她獨自走到店內梳化後一排鏡子擺設處遊玩。事發經過被店內閉路電視拍下，從影片可見，女童原本正抓著巨型鏡子旋轉，不料鏡子突然重心不穩、朝她的方向塌下，直接將她壓倒地上。

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出事一刻，女童的手仍抓住鏡邊，作勢想扶住。店內數人見狀馬上跑去抬起巨鏡，之後將女童抱走跑出店外，事發現場並未留下任何血漬。當地警方其後證實事件，並表示女童事後被立即送到醫院搶救，惟最終仍傷重不治。

相關影片之後在社交平台上流傳，不少網民對事件感到震驚，有人指責女童父母疏忽照顧，指他們應該陪在孩子身邊；亦有人指出服飾店設備明顯安裝不善，所以才導致女童身亡，應該予以重罰。不過當地警方就透露，女童的父母暫未有任何提告打算。

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責任編輯：羅嘉欣