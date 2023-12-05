  • 24°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奪命意外｜印度3歲女童行服裝店　玩玻璃鏡遭壓死　 CCTV直擊恐怖過程

食用安全 13:13 2023/12/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

印度一名3歲女童隨父母行服裝店，期間玩玻璃鏡意外遭壓死。

家長要時刻看顧年幼子女，免生憾事。印度近日發生一宗慘劇，一名3歲女童跟隨父母到商場購物，期間在一間服飾店內自行遊玩；結果在旋轉一塊巨大玻璃鏡時，不幸被墜下的玻璃鏡壓中身亡。事件在當地引發熱議，網民認為女童父母有疏忽照顧之嫌外，店方亦有明顯責任。不過，印度警方就指女童父母暫未有提告打算。

最新影片：

TOPick診症室
TOPick診症室︱下體異常出血恐是「宮外孕」　38歲港女誤當月經失調險致命

綜合外媒報道，事發於印度旁遮普邦盧迪亞納市（Ludhiana），女童當時正與家人一同逛服飾店；期間父母與店員對話，她獨自走到店內梳化後一排鏡子擺設處遊玩。事發經過被店內閉路電視拍下，從影片可見，女童原本正抓著巨型鏡子旋轉，不料鏡子突然重心不穩、朝她的方向塌下，直接將她壓倒地上。

點擊圖片放大
+6
+5

出事一刻，女童的手仍抓住鏡邊，作勢想扶住。店內數人見狀馬上跑去抬起巨鏡，之後將女童抱走跑出店外，事發現場並未留下任何血漬。當地警方其後證實事件，並表示女童事後被立即送到醫院搶救，惟最終仍傷重不治。

相關影片之後在社交平台上流傳，不少網民對事件感到震驚，有人指責女童父母疏忽照顧，指他們應該陪在孩子身邊；亦有人指出服飾店設備明顯安裝不善，所以才導致女童身亡，應該予以重罰。不過當地警方就透露，女童的父母暫未有任何提告打算。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 意外事故 商場 社交平台 印度

最高瀏覽

大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK
大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）
大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
再培訓津貼｜每月增至$8000津貼　700項多元化免費課程不設學歷下限【附報名方法】
再培訓津貼｜每月增至$8000津貼　700項多元化免費課程不設學歷下限【附報名方法】
婚禮人情丨同事結婚Rosewood擺酒 港男給$1500人情被嫌少
婚禮人情丨同事結婚Rosewood擺酒 港男給$1500人情被嫌少