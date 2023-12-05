日本樂團「The Birthday」主唱CHIBA YUSUKE離世　不敵癌魔終年55歲

▲ 「The Birthday」主唱CHIBA YUSUKE離世。

日本著名樂團「The Birthday」主唱CHIBA YUSUKE（千葉湧介）離世。在今年4月，CHIBA YUSUKE公布患食道癌，並一直與病魔對抗，無奈其經理人公司在今日（12月5日）公布CHIBA YUSUKE不敵病魔，在家人守護下於11月26日逝世，終年55歲。

「The Birthday」在2006年成軍，由主唱兼任吉他手CHIBA YUSUKE、低音結仔手平井遙樹、鼓手KUHARA KAZUYUKI及吉他手藤井謙二所組成，他們演唱的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》主題曲《LOVE ROCKETS》MV，在YouTube瀏覽人次逾900萬。

▲ 「The Birthday」

據「The Birthday」官方發表聲明指，CHIBA YUSUKE一直為抗病魔而非常努力地接受治療，無奈最後未能如願。

因為不想驚擾大眾，葬禮僅在家人及團員參與下舉行，同時表示，CHIBA YUSUKE在接受治療以來，收到許多的鼓勵，在此也感謝大家支持。而《THE FIRST SLAM DUNK》官方twitter（現名X）亦轉發訃聞悼念。

▲ 經理人公司公布CHIBA YUSUKE離世消息。

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