呼吸道疾病｜港男發燒咳足幾日　嘆「身邊好多人病」　支原體肺炎個案增有人染3種病毒

隨著天氣轉冷，本港不少市民紛紛染病，出現呼吸道不適症狀。不少網民表示：「真係近半年病多咗」，又指內地及本港近期出現多宗肺炎支原體個案，憂慮再爆發疫情。不過有專家表示，肺炎支原體在本港一直是常見的病毒之一，每數年會出現一次高峰，估計近期個案上升原因與市民過去數年抵抗力變差有關。

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憂再出現大規模疫情

不少網民近日在網上討論區「連登」發帖分享自己患病的苦況。其中有女網民表示：「碌IG（Instagram）發現好多人發燒，啲同事又成日咳，係咪因為流感？呢兩日自己都中咗招，咳嚨發燒好辛苦。已經日日戴口罩都病，真係好憎自己抵抗力咁差。」另外，又有其他網民稱：「感冒發燒幾日，然後keep住咳」、「喉嚨keep住少少痛，但係又冇其他唔舒服喎，跟住照一照發現喉嚨有粒大痱滋，食極消炎藥都退唔到」。

對於周遭感染個案出現，又有網民質疑：「邊得嚟咁多感冒，隨時又有新嘢唔出聲。」部分網民亦表示內地及本港近期出現多宗肺炎支原體個案，憂慮會如過去新冠病毒般再次出現大規模疫情。

本港每月增逾百宗肺炎支原體個案

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強昨日（4日）在電台節目上表示，近9成感染肺炎支原體的個案會出現上呼吸道不適，包括發高燒、咳嗽、嚴重喉嚨痛，與其他上呼吸道病徵類近；約5%至10%為嚴重個案，會出現下呼吸道併發症，如肺炎、肺積水，甚至影響腎臟。

肺炎支原體在新冠疫情前是本港社區最常見的病毒，即使有爆發，普遍病情不嚴重，但本港近期嚴重個案及病毒抗藥性亦正增加。肺炎支原體感染在今年初至7月，每個月維持數宗至十多宗個案，但自8月起開始增加，9月起則每月逾百宗個案，甚至有個案是同時感染3種病毒。如長者、長期病患及幼童同時感染肺炎支原體及其他過濾性病毒，病情會有惡化。

葉柏強教授指，市民過去數年抵抗力變差，令嚴重個案明顯增加，有更多感染後併發肺炎、吊鹽水或聞氧氣的個案，留醫多於一周的病人亦增多。此外，有6至7成感染肺炎支原體個案抗藥性增加，要使用較強的抗生素才有效，情况值得留意。他又指出目前病床已見緊絀，憂慮當踏入12月底的流感及新冠高峰期，醫療設施恐現擁擠。

隨著近期天氣轉冷，他又留意到過濾性病毒感染的個案宗數正上升，混合感染情况越趨明顯，他呼籲長者、長期病患及小童要接種新冠及流感疫苗，同時注意個人衛生。

呼吸系統專科醫生梁子超在同一個節目表示，本港的呼吸道病毒及肺炎支原體感染數字現時不算特別高，本港復常較內地早，不用太擔心因內地輸入而令本港出現爆發。肺炎支原體感染每數年會出現一次高峰，因本港社區已經出現了一段時間，有一定程度免疫。

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，根據港大深圳醫院檢測數據發現，肺炎支原體檢測陽性個案今年4月起增加，相信與通關後，大家不用戴口罩等有關。衞生防護中心發言人日前表示，過去3個月兒童涉及肺炎支原體感染而入住公立醫院的數字徘徊於每月110至170宗，雖較今年8月的50多宗為高，但趨勢大致保持平穩。

支原體肺炎 VS 傷風感冒

對於肺炎支原體的感染情況，世界衛生組織（WHO）早前於社交平台發文，提及中國國家衛健委曾指出中國的呼吸道疾病情況有所上升，並歸咎因為取消了新冠防疫限制，以及已知病原體的傳播，包括流感、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、新冠病毒等。

本港感染及傳染病專科醫生林緯遜早前接受訪問指，肺炎支原體感染後病徵與流感相似，但部分情況亦會出現氣促及皮疹等，提醒港人北上後如出現傷風感冒症狀且持續2、3天未退，應即求醫。

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