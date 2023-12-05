  • 24°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星育兒︱親揭30年來缺席畢業禮原因　麥潔文兩招育成充滿使命感兒子

育兒資訊 13:17 2023/12/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

Bryan從小就很有使命感，麥潔文就從旁多鼓勵兒子。

圈中爸媽江華與麥潔文（Kitman）的大仔陳耀淙(Bryan)日前在港大醫護學士畢業，江華與麥潔文結伴出席兒子的畢業禮，及後Bryan在社交平台發文指，今次是爸媽30年來第一次出席他的畢業禮，稱了結了多年的心願。媽媽麥潔文親揭為何多年不出席兒子畢業禮原因，她又大讚仔仔從小就立志服務基層市民，更想過上戰場做醫護，更為此而詢問媽媽意見。

最新影片:

湊得輕鬆啲
見鬼爸爸︱陰陽眼作家移民台灣當全職爸　靈性保護家人獲愛妻讚神隊友

麥潔文接受TOPick訪問時表示，兒子小時候夫妻工作都較忙，有時要出埠工作，其中一個最重要的原因，是因她與江華都是藝人，擔心出席會搶風頭影響氣氛，所以當年都盡量避免，形成缺席兒子的小、中學畢業禮。不過現在兒子已長大成人，今次親自邀請父母出席畢業禮而現身。

點擊圖片放大
+4
+3

雖然媽媽麥潔文缺席兒子的小、中畢業禮，但她心中一直以仔仔為榮，她透露仔仔還有意進修醫護碩士課程，而且決志在公立醫院為基層服務，媽媽都曾經問他「為何不選擇到私院工作，人工高又舒服？」但仔仔表示在公立醫院工作才真正「學到嘢」，而爸爸江華都身體力行支持仔仔為病人服務，「見到佢做醫護要輪更好辛苦，就揸車接送佢收工放工。」Bryan後來為免爸爸太辛苦，索性自己自駕上下班。

問到潔文如何培育一個充滿使命感的兒子？她指就是要多鼓勵，多放手讓兒子自由發揮，「他小學暑假已經去報讀聖約翰救傷隊學急救，中學時期去露營，他長得比較高大，就幫比賽矮小的同學分擔行李，去溜冰時見到小朋友跌低，他都第一時間去扶起，從小就有幫人的使命感。」Kitman透露仔仔曾問她如果上戰場做醫護，她會否擔心？而Kitman就鼓勵他

你去啦，如果你能夠幫到人，你有這種心志是好事。

未成為護士之前，Bryan已經經常做義工，服務剛剛出院的長者，為他們換片、沖涼及執屋，Kitman指仔仔有時回到家中都有一陣臭味，但他毫不介懷表示「只想讓老人家乾淨舒服」。Kitman指仔仔其實從小立志是做醫生，不過奈何成績未達標，她當時就鼓勵仔仔，做護士一樣可以幫人，最後他聽從媽媽的建議馬上轉變了念頭去修讀護士，Kitman自豪地說:

他讀書的資質不是很高，但他的愛心和他那個初心是足以能夠做好這一份工。

點擊圖片放大
+3
+2

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者:陳麗薇

相關文章

星二代︱江華麥潔文大仔醫護學士畢業 高大有型任職護士服務人群
12:37 2023/12/04
星二代︱江華麥潔文大仔醫護學士畢業 高大有型任職護士服務人群
【星二代】江華女兒小學被批醜樣想轉校　陳薔天堅持追夢隨母親麥文學唱歌入行
11:01 2022/10/31
【星二代】江華女兒小學被批醜樣想轉校　陳薔天堅持追夢隨母親麥文學唱歌入行

你可能感興趣

星二代︱江華麥潔文大仔醫護學士畢業 高大有型任職護士服務人群
12:37 2023/12/04
星二代︱江華麥潔文大仔醫護學士畢業 高大有型任職護士服務人群
【星二代】江華女兒小學被批醜樣想轉校　陳薔天堅持追夢隨母親麥文學唱歌入行
11:01 2022/10/31
【星二代】江華女兒小學被批醜樣想轉校　陳薔天堅持追夢隨母親麥文學唱歌入行
家庭關係 育兒心得 網絡熱話 家庭教育 麥潔文 江華 陳耀淙 星二代 畢業 公立醫院

最高瀏覽

大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）