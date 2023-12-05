明星育兒︱親揭30年來缺席畢業禮原因　麥潔文兩招育成充滿使命感兒子

▲ Bryan從小就很有使命感，麥潔文就從旁多鼓勵兒子。

圈中爸媽江華與麥潔文（Kitman）的大仔陳耀淙(Bryan)日前在港大醫護學士畢業，江華與麥潔文結伴出席兒子的畢業禮，及後Bryan在社交平台發文指，今次是爸媽30年來第一次出席他的畢業禮，稱了結了多年的心願。媽媽麥潔文親揭為何多年不出席兒子畢業禮原因，她又大讚仔仔從小就立志服務基層市民，更想過上戰場做醫護，更為此而詢問媽媽意見。

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麥潔文接受TOPick訪問時表示，兒子小時候夫妻工作都較忙，有時要出埠工作，其中一個最重要的原因，是因她與江華都是藝人，擔心出席會搶風頭影響氣氛，所以當年都盡量避免，形成缺席兒子的小、中學畢業禮。不過現在兒子已長大成人，今次親自邀請父母出席畢業禮而現身。

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雖然媽媽麥潔文缺席兒子的小、中畢業禮，但她心中一直以仔仔為榮，她透露仔仔還有意進修醫護碩士課程，而且決志在公立醫院為基層服務，媽媽都曾經問他「為何不選擇到私院工作，人工高又舒服？」但仔仔表示在公立醫院工作才真正「學到嘢」，而爸爸江華都身體力行支持仔仔為病人服務，「見到佢做醫護要輪更好辛苦，就揸車接送佢收工放工。」Bryan後來為免爸爸太辛苦，索性自己自駕上下班。

問到潔文如何培育一個充滿使命感的兒子？她指就是要多鼓勵，多放手讓兒子自由發揮，「他小學暑假已經去報讀聖約翰救傷隊學急救，中學時期去露營，他長得比較高大，就幫比賽矮小的同學分擔行李，去溜冰時見到小朋友跌低，他都第一時間去扶起，從小就有幫人的使命感。」Kitman透露仔仔曾問她如果上戰場做醫護，她會否擔心？而Kitman就鼓勵他

你去啦，如果你能夠幫到人，你有這種心志是好事。

未成為護士之前，Bryan已經經常做義工，服務剛剛出院的長者，為他們換片、沖涼及執屋，Kitman指仔仔有時回到家中都有一陣臭味，但他毫不介懷表示「只想讓老人家乾淨舒服」。Kitman指仔仔其實從小立志是做醫生，不過奈何成績未達標，她當時就鼓勵仔仔，做護士一樣可以幫人，最後他聽從媽媽的建議馬上轉變了念頭去修讀護士，Kitman自豪地說:

他讀書的資質不是很高，但他的愛心和他那個初心是足以能夠做好這一份工。

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記者:陳麗薇