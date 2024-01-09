校長專訪︱常識電腦合併成科老師從零開始　黃埔宣道校長：學習更具彈性

▲ 黃埔宣道小學的STREAM校本活動，加入科學實驗和探究活動，提升學生創意思維和解難能力。（陳慧安攝）

【黃埔宣道小學/校長專訪/紅磡小學/津貼小學】不少學校都走在教育革新的最前線，每年按校本需要修訂課程，黃埔宣道小學亦不例外。黃埔宣道小學校長李德衡表示，本學年展開新課程改革，將常識、電腦兩科合併成常識及科技科，亦針對老師能靈活掌握學科教學，邀請相關專長的人士到校舉辦工作坊，讓新課程推行具彈性同時，取得理想的學習成效。

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黃埔宣道小學（下稱宣道小學）屬35九龍城區校網，該校去年有94%小六學生升中獲派首三志願，當中不乏熱門名校，包括聖保羅男女中學、拔萃男書院、聖保祿學校、聖士提反書院，是深受家長歡迎的學校之一。

常識電腦兩科合併

李校長表示，本學年最大的挑戰是動員二十多名老師及主任，將常識、電腦兩科合併成為常識及科技科，「早在兩年前已著手籌備及展開課程剪裁，雙方老師曾反映，擔心對對方科目不認識而影響進度」。有見及此，校方安排專業人士為老師「補習」，「譬如有家長校董是電腦科技的專才，就二話不說到校為全體老師舉辦工作坊」。

事實上，合併兩科不單可靈活運用常識及電腦科的課時，同時加強跨學科的協作，

例如六年級的常識科題目是伸縮機械臂，校本STEM活動就會教導他們認識太陽能、AI人工智能。

他說，各年級會就有關課題配合活動，亦會縮短部分課題教學，彈性安排。對於2025/26學年教育局規定常識科，將分拆為科學科及人文科，李校長則指屆時會按局方要求進行。

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綜合課學習校本古詩

教育局去年更新小學課程指引，包括STREAM教育、跨課程學習和閱讀，為配合有關要求，宣道小學本學年修訂上課時間表，上午為學術課堂，午膳後除導修課，亦加入45分鐘的綜合課，「包括中、英文、常識及科技科，以閱讀、STREAM探究、生命成長課等為主」。

李校長提及，語文綜合課是重點培養學生閱讀深度及興趣，他們需學習閱讀的策略，透過校本工作紙、深層次思考題等，提高其理解、敏銳力和解難能力，

當中，中文科除使用教育局的建議古詩篇章，更加入校本古詩文課程，如宋代朱熹的古人談讀書、唐代白居易的大林寺桃花等。

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家長應堅持選擇心儀小學

另外，2024/25學年小一自行分配學位結果，11月已公布，不少學校均出現世襲生超收情況。宣道小學向來是家長喜愛的學校，該校2024年小一總學額為125人，自行分配學位學額為63人，但世襲生超收10人，故用於今年6月統一派位的剩餘學位是52個。

李校長坦言，根據過往經驗，不少有心為子女報考直資、私立學校的家長，均希望參與統一派位，爭取入讀心儀學校的機會，「甚至在暑假時已完成註冊手續，仍有學生放棄學位，轉回直、私學校就讀」，他認為，家長不需要因世襲生超收情況，看似降低派位機會而灰心，應堅持初心去選擇學校。

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記者：李盛芝