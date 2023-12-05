蒙特梭利丨港媽帶孩子移英2年半　談蒙特梭利益處訓練獨立專注

▲ 港媽帶孩子移英2年半，談蒙特梭利教育益處，訓練孩子獨立專注。

不同教育模式可啟發孩子不同潛能。一名移民英國兩年半的港媽，近日在社交平台上分享對孩子的教育，表示身邊的父母輩朋友對子女採取的教育模式，都是放任主義或催逼學習。而這名港媽就有別他人，為孩子選擇蒙特梭利（Montessori）學校，並盛讚此種教育模式的好處。

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近日有港媽在Facebook群組「英國圍爐取暖」發帖，指自己已來英國兩年半，並分享了自己教小朋友的經驗。

港媽表示，在她認識的父母輩朋友中，教小朋友主要分成兩種模式，一種是完全放任主義，「電視手機放題」；另一種是將香港的教育模式套入英國，「不斷做練習，無限課外活動」。

而港媽就憶述，自己在香港生活時不大喜歡主流教育，後來曾搬入南丫島，與外國人同住，去正規蒙特梭利學校學習「蒙特梭利教育」。她指出，蒙特梭利學校有一個自理角落，讓一些3歲剛入學的孩子學習，教具是「倒水」，學習過程中會用到剪刀、掃巴、扣鈕等等：

好多香港人家庭都好輕視這些教育，認為俾小朋友學呢d，不如正正經經學多d 英文同數學仲好啦。

事實是英國皇室都係學蒙特梭利，只有平實地學習，才是王道。

港媽續指，3歲的孩子是靠本能學習，好像喜歡爬樓梯，說母語，拔紙巾等，而上述的教具是會吸引孩子本能，令他在主動情形下，也會重覆地做這些行為，從而獲得獨立、手腳協調和專注等數種能力，而港媽認為：

這些能力在日後的學習無比重要。

港媽又表示，自己在英國的家中有個手工角落，廚房有位置擺放小朋友餐具和杯，他們可以自由地拿。而食完飯後，孩子也會收拾餐具，以及執走掉在枱面和地面上的飯粒或飯餸。

港媽認為，孩子的本能是喜歡這些工作，父母的角色是鼓勵和協助，並表示「用愛灌溉孩子，時間自然會改善孩子的行為。」她在文末評價，蒙特梭利是一種慢的教育，「你看不見成果，而強壯的根已經長在孩子身上」。

蒙特梭利不鼓吹「填鴨式」學習

蒙特梭利（Montessori）教學法來自意大利，也是深受本港歡迎的教學法之一。而英國喬治王子（Prince George）幼年時期，也曾就讀過一間平民幼兒園「西畝蒙特梭利幼稚園」（Westacre Montessori School Nursery）。

根據國際蒙特梭利協會，以下是蒙特梭利教學特色：

跨年齡的教室，由2歲半至6歲的孩子混合上課，由大帶小，令孩子打成一片。

主動權在學生手上，他們可從規定的選項中選擇活動。

學生不從教師口中，而是從使用中學習概念，即是「寓遊戲於學習」，而不是「spoonfeed填鴨式」學習。

採用特殊的教學材料，這種教材是蒙特梭利專為兒童設計的，為這種教學法的一大特色。

一個結構主義「發現」模式，一切「學問」，都是由學生「發現」出來的，所以學生會更投入學習。

有至少一個接受過蒙特梭利教育專業培訓的教師。

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責任編輯：王明芳