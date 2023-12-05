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時尚速報｜日本夾公仔連鎖店進駐荃灣如心廣場　TAITO Station12.15正式開幕

休閒消費 13:11 2023/12/05

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

港人遊日的To Do List除了食同買，夾公仔亦是其中重要一環！近年香港不少商場亦設有夾公仔機，但大型連鎖夾公仔店仍只得NAMCO、冒險樂園等。適逢今年是日本電子遊戲企業TAITO成立70周年，旗下TAITO Station終於要在香港開設首間分店，各位夾公仔達人要注意了，又多了一間挑戰勝地！

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相信喜愛日本的大家，對TAITO Station一定絕不陌生。身為元祖級「夾公仔天堂」，於日本設分間分店的TAITO Station，有多款夾公仔機機型，另外亦有各種遊樂設施如街機、貼紙相機等，除了夾公仔，也有不少遊戲可以玩。

首度於香港設分店，TAITO Station選址於荃灣如心廣場，並定於12月15日正式開幕。距離開幕只剩不足兩星期，相信各位玩家必定十分期待，而TAITO Station香港社交平台亦指開幕將設有期間限定優惠及贈品，大家要密切留意了！

TAITO STATION香港首間分店

開幕日期：12月15日
開幕時間：5:30pm
地址：荃灣如心廣場1期219-221號舖

記者：吳霆俊

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