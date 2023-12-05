新聞女王丨鄺潔楹演出有突破　曉薇佐治地下情被Man姐發現

▲ 《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》，在昨晚（12月4日）晚一集共有兩個個案同時發生，包括「元旦綠眼BB」風波，以及有匿名信舉報主播G涉及性騷擾女同事，矛頭直指佐治（馬國明飾）。

之前，遭佐治重創的Man姐（佘詩曼飾）乘機玩針對，以副總監身份要求介入就性騷擾指控展開調查，並召見了SNK News全體女同事。

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▲ Man姐乘機借性騷擾投訴針對佐治。

新聞女王丨鄺潔楹演出有突破

在昨晚《新聞女王》內，調查一幕雖然時間很短，每位受查女士只有一、兩句對白，但卻集合了8大美女、包括阿佘、李施嬅、高海寧、何依婷、王嘉慧及鄧美欣六位前港姐；以及鄺潔楹與倪嘉雯兩大小花，難怪網民由開劇至今盛讚SNK News女同事們顏值高企、靚女多。

當中，出名「人細聲大」鄺潔楹（Judy），這次更將收起音波功飾演「靜音」梳化部女同事Debbie，性格略帶神經質，相當有突破。

▲ 鄺潔楹在《新聞女王》演梳化部同事Debbie。

新聞女王丨曉薇變身恐怖情人

另外，今晚（12月5日）《新聞女王》劇情內，性騷擾匿名舉報人真身終於曝光。

不過另邊廂，昨晚一集多次向曉薇（何依婷飾）進行試探的Man姐，將當住曉薇面篤爆她與佐治有地下情，更怒極霸氣質問曉薇：「我都想聽吓你可以點兜。」更指若曉薇願意向佐治調轉槍頭，或許還有一絲生機。

面對盛怒Man姐，到底原本已對佐治懷恨在心的曉薇會否變身恐怖情人？據知為贏得Man姐寬恕，曉薇本周將來個「戲劇式跪地求饒」，到底能否大到Man姐？

▲ 《新聞女王》

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