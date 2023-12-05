珍惜生命｜油塘高怡邨男子自焚尋短　獲救時稱「要燒死自己」　臉部手腳三級燒傷送院【拆解急救處理方法】

油塘今早發生自焚事件，高怡邨高志樓13樓一個單位起火冒出大量濃煙，多名住戶大驚報警。消防接報到場後，開動一喉一煙帽隊灌救，搜救隊亦到場協助救援，安排約50名居民疏散。火勢約半小時後救熄，事件中有一名男住客三級燒傷送院。

最新影片：

事發於今日(5日)早上8時02分，據現場消息稱，當消防員破門進入起火的單位時，一名71歲姓王男住客聲稱「我要燒死自己」。男子臉部及手腳達三級程度燒傷，被救出後送往伊利沙伯醫院搶救。至於起火單位，則外牆嚴重熏黑、有玻璃窗燒破。

據悉，王男有身體病紀錄。警方目前已將案件列作「企圖自殺」處理。

燒傷急救處理方法

醫管局急症科顧問醫生馮顯達曾接受訪問指出，如市民不幸燒傷，應盡快撲滅身體或身上衣物的火種，並採取簡單急救措施，減輕受傷程度，包括：

以清水沖洗傷口約10至15分鐘止痛；

以清潔的紗布或保鮮紙包裹患處，避免細菌感染；

不要冰敷、胡亂塗藥油、豉油或牙膏，以免引致不良後果；

如有需要，應盡快到急症室求診。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣