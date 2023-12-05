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珍惜生命｜油塘高怡邨男子自焚尋短　獲救時稱「要燒死自己」　臉部手腳三級燒傷送院【拆解急救處理方法】

都市病 12:52 2023/12/05

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

油塘今早發生自焚事件，高怡邨高志樓13樓一個單位起火冒出大量濃煙，多名住戶大驚報警。消防接報到場後，開動一喉一煙帽隊灌救，搜救隊亦到場協助救援，安排約50名居民疏散。火勢約半小時後救熄，事件中有一名男住客三級燒傷送院。

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事發於今日(5日)早上8時02分，據現場消息稱，當消防員破門進入起火的單位時，一名71歲姓王男住客聲稱「我要燒死自己」。男子臉部及手腳達三級程度燒傷，被救出後送往伊利沙伯醫院搶救。至於起火單位，則外牆嚴重熏黑、有玻璃窗燒破。

據悉，王男有身體病紀錄。警方目前已將案件列作「企圖自殺」處理。

燒傷急救處理方法

醫管局急症科顧問醫生馮顯達曾接受訪問指出，如市民不幸燒傷，應盡快撲滅身體或身上衣物的火種，並採取簡單急救措施，減輕受傷程度，包括：

  • 以清水沖洗傷口約10至15分鐘止痛；
  • 以清潔的紗布或保鮮紙包裹患處，避免細菌感染；
  • 不要冰敷、胡亂塗藥油、豉油或牙膏，以免引致不良後果；
  • 如有需要，應盡快到急症室求診。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 油塘 罪案 燒傷 伊利沙伯醫院 自殺

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