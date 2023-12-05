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家用難題丨女兒月入$9500需上繳給父母 僅$1500生活費嘆：生活好累

家事百科 13:22 2023/12/05

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

不少人都會給家用父母，台灣一名女名女生近日在網上發帖，稱月入3.8萬元（新台幣.下同，約9500港元），但每月只有6000元生活費，因薪水必須上繳給爸媽當作家中開銷。由於生活費不夠，該名女生趁下班再偷偷去打工，「這樣的生活真的好累！」

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該名女網民近日在Dcard發文，稱與父母同住，月入3.8萬元幾乎「全額上繳」，爸媽只留6000元當作她的生活費，但根本不夠用，導致她下班後要偷偷去打工：

這樣的生活真得好累...有時候想想，自己上班那麼辛苦，手上沒幾塊錢。

帖文又稱，儘管其父母有說，薪水是供家中生活開銷，有餘額會幫原她儲存，但她坦言也不知道存到哪？她坦言想與父母商量，多拿回一點薪水使用，「不知道怎麼開口...感覺一次拿太多，一定會被拒絕，也鬧得家裡不開心。」

帖文曝光後引起網民熱議，大批網民直斥該名女生父母離譜，「太過分，當女兒是提款機！」、「6000元應該是你給的孝親費，而不是你的零用錢，完全反過來」；有網民建議女生搬出去住「你搬出去還可以過比較好，要是一直在那邊瞻前顧後不敢反抗，你就一輩子拿6000元」、「人家住家裡是可以省錢，你是相反」。

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責任編輯：王明芳

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