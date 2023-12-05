肺炎丨1歲囡高燒近40°C父信自然療法拒送院　女星心痛女兒惡化變肺炎

▲ 台灣女星蔡允潔日前透露，1歲女兒高燒近40°C，老公信自然療法堅拒送院，更心疼女兒惡化變肺炎！

【肺炎/發燒/自然療法/抗體】病向淺中醫，但外國人的文化卻相反，相信自然療法，不用就醫病者自然會痊癒！台灣35歲女星蔡允潔近日分享，1歲女兒「小福星」近期高燒近40°C，但美國留學的老公詹甫彥(Fraser)信自然療法，堅拒送院，蔡允潔指老公豬隊友，並心疼女兒惡化變肺炎。

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綜合台媒報道，蔡允潔去年5月與小2歲的助理男友詹甫彥拍拖半年就閃婚，聖誕節剖腹產下女兒「小福星」，因懷孕期間暴肥到83公斤，她產後3個月內成功搣甩31公斤，近日她分享育兒經，透露小福星早前燒到39.6°C，但在美國留學8年的Fraser認為應讓女兒自然退燒，以後才會有抗體，堅拒送醫院。

發燒變肺炎

蔡允潔續指，當日小福星雖然食慾和活動力很旺盛，可是到了晚上，體溫就升高，吃了診所的藥也沒辦法壓下來，她堅持一定要帶女兒來急診！結果，醫生經診斷後，已經變成了肺炎！

就算這次剛好退燒藥壓下來，我們沒有帶小福星去急診，但以後她就很容易反覆發作變成慢性肺炎，呼吸道容易過敏，也會衍生成鼻竇炎、支氣管炎等，是不可逆的損傷！

蔡允潔慶幸這次因為診所的藥沒辦法抑制發燒，反而因禍得福，才能送女兒到醫院就醫，而這次也讓 Fraser自責到哭了，

其實他很自責，因為如果他還堅持不讓我帶小孩來急症，然後剛好診所的藥又沒辦法退燒的話，那我們永遠都發現不了小福星有肺炎。

到急症室時，Fraser跟太太及小福星道歉：「對不起！爸爸不應該這麼自私，覺得大人可以做到的，小朋友也可以能夠自己抗病毒。」

Fraser能及時大方認錯，蔡允潔大讚是很難能可貴的優點！跟很多男人相比，老公遇到事情時，會一直都在母女倆身邊，也會主動幫忙，讓她感到幸福快樂！

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幼兒發燒正確處理貼士

小朋友出現發燒感染徵狀，家長尤為擔心，早前香港港安醫院（荃灣）向求診家長發放一份「五歲以下兒童發燒處理」的安排，如孩子持續發燒，不妨可參考一下：

1. 曝露皮膚

兒童由皮膚散熱，脫去衣服可減低體溫。給兒童穿太多衣服，反而會令體溫增加，有發燒抽筋的危險。

2. 溫水浴

當孩子高燒時，除服用退燒藥之外，還要給孩子溫水浴。使表皮血管擴張，幫助孩子體內的高熱散出體外。不要用冷水，因為冷水不會使血管流到皮膚而延遲體溫下降，也可將毛巾把孩子身體擦紅，這樣血液就流到表面而散熱。沐浴的頻密次數不限。

3. 水份

給孩子喝大量水份，這不但預防脫水，減低體溫，更令孩子覺得舒服，不要強迫喝白開水，而是給他喜愛的飲品。

4. 風扇

放一條濕毛巾在椅背上，用電風扇吹向毛巾，這樣會使房間清涼些。不要用電風扇直接吹著孩子，不要使孩子打冷震，這樣會延遲體溫的下降。冷氣機也可用來使房間清涼些。

5. 藥物

必理痛會減低兒童的體溫，而缺乏六磷酸葡萄糖去氫酵素之兒童不可服亞司匹靈。塞肛用退燒藥只適用於高燒及有嘔吐之病童。患病當中每隔4至6小時就要給孩子服藥，緊記不用藥時將藥鎖在安全的地方。

6. 發燒抽筋

5歲以下的兒童會有發燒抽筋的情形。假如孩子正在抽筋，應將他向右側臥，雙腿屈曲向前，頭輕微向後伸以便口水流出，不要企圖插任何物件在他口中，盡快帶他去看醫生。

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責任編輯：王明芳