【串謀詐騙】天然乳品詐騙聯交所案歷經3次審訊　前主席等3人罪成判囚4年9個月至7年9個月

▲ 天然乳品詐騙聯交所案歷經3次審訊，前主席等3人罪成判囚4年9個月至7年9個月。（資料圖片）

已被取消上巿地位的天然乳品控股有限公司（前稱中國金匯礦業），其前執行董事兼聯席主席等3人涉於2009年收購新西蘭牧場時，涉隱瞞利益關係及訛稱牧場的毛利，串謀詐騙香港聯合交易所(聯交所)及該上市公司。3人早年被廉署落案起訴，經3次審訊後，日前被裁定共4項串謀詐騙罪成，今(5日)於高等法院被判監4年9個月至7年9個月，兩前高層另被禁止出任公司董事或管理層6年9個月。法官判刑時指，被告的行為損害公眾對香港金融巿場的信心，須判以阻嚇性刑罰。

3名被告為陳克恩（56歲），天然乳品(新西蘭)控股有限公司(天然乳品)前執行董事兼聯席主席；Yee Wenjye（52歲），天然乳品前副總裁；及Hao May（前稱王玫，61歲），UBNZ Trustee Limited (UBTL)東主兼營運者。

法官判刑時引述求情指，被告在港均沒有刑事紀錄，涉案農場沒有實際損失，部分被告亦沒有得益。3各被告自2010年被捕至今，案件受嚴重延誤，要求以4至5年作為判刑起點。

法官判刑時指，香港作為國際金融中心，被告的行為影響公眾對香港金融巿場的信心，刑期須反映每項控罪之嚴重性。法官指本案控罪均具相同嚴重程度，考慮到本案嚴重性及歷經長時間，須判以阻嚇性刑罰。

法官指首兩名被告為案中主腦，兩人利用機會犯案，首被告作為執行董事，違反董事授信責任及隱瞞聯交所。次被告角色不比首被告輕，負責監督整個收購協議，作為董事而違反誠信。法官續指第3被告相對角色則較次要，其參與程度不及首兩名被告，但亦願意參與其中，考慮案情及所有因素後，就3名被告因本案延誤而受困擾及過往品格良好酌情減刑，3名被告分別被判監7年3個月、7年9個月及4年9個月，首兩名被告另被禁止出任董事及管理層6年9個月。

3名被告自2010年被捕及起訴，3人於2016年經審訊後被裁定罪成，分別7年9個月、8年3個月及5年，並禁止出任公司董事或管理層10年。及後3人提出上訴得直，案件於2021年重審期間須解散陪審團，直至2023年7月作第3次審訊。

案情指，陳克恩及Hao May於2009年5月至9月期間串謀詐騙聯交所，訛稱UBTL、UBFM及其最終實益擁有人為中國金匯礦業的獨立第三方。他們又訛稱，2人就中國金匯礦業向UBTL收購UBAH的全部已發行股本及資產，包括UBAH完成收購CraFarms Group在新西蘭擁有的牧場，並沒有現存或事先協定。

陳克恩及Hao May另涉隱瞞陳克恩於收購中有利益關係，廉署調查顯示，兩人與另一間公司簽訂合約，攤分出售及購買CraFarms Group牧場所得的佣金。

3名另涉訛稱CraFarms Group牧場所涉及的物業和固定資產，於2008年至2009年的財政年度錄得毛利逾9,200萬港元。聯交所最終允許中國金匯礦業就該項收購，發出載有虛假陳述的公告與通告。

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記者：林育慧