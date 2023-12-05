  • 24°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 15:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串謀詐騙】天然乳品詐騙聯交所案歷經3次審訊　前主席等3人罪成判囚4年9個月至7年9個月

社會 13:16 2023/12/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

天然乳品詐騙聯交所案歷經3次審訊，前主席等3人罪成判囚4年9個月至7年9個月。（資料圖片）

已被取消上巿地位的天然乳品控股有限公司（前稱中國金匯礦業），其前執行董事兼聯席主席等3人涉於2009年收購新西蘭牧場時，涉隱瞞利益關係及訛稱牧場的毛利，串謀詐騙香港聯合交易所(聯交所)及該上市公司。3人早年被廉署落案起訴，經3次審訊後，日前被裁定共4項串謀詐騙罪成，今(5日)於高等法院被判監4年9個月至7年9個月，兩前高層另被禁止出任公司董事或管理層6年9個月。法官判刑時指，被告的行為損害公眾對香港金融巿場的信心，須判以阻嚇性刑罰。

3名被告為陳克恩（56歲），天然乳品(新西蘭)控股有限公司(天然乳品)前執行董事兼聯席主席；Yee Wenjye（52歲），天然乳品前副總裁；及Hao May（前稱王玫，61歲），UBNZ Trustee Limited (UBTL)東主兼營運者。

法官判刑時引述求情指，被告在港均沒有刑事紀錄，涉案農場沒有實際損失，部分被告亦沒有得益。3各被告自2010年被捕至今，案件受嚴重延誤，要求以4至5年作為判刑起點。

法官判刑時指，香港作為國際金融中心，被告的行為影響公眾對香港金融巿場的信心，刑期須反映每項控罪之嚴重性。法官指本案控罪均具相同嚴重程度，考慮到本案嚴重性及歷經長時間，須判以阻嚇性刑罰。

法官指首兩名被告為案中主腦，兩人利用機會犯案，首被告作為執行董事，違反董事授信責任及隱瞞聯交所。次被告角色不比首被告輕，負責監督整個收購協議，作為董事而違反誠信。法官續指第3被告相對角色則較次要，其參與程度不及首兩名被告，但亦願意參與其中，考慮案情及所有因素後，就3名被告因本案延誤而受困擾及過往品格良好酌情減刑，3名被告分別被判監7年3個月、7年9個月及4年9個月，首兩名被告另被禁止出任董事及管理層6年9個月。

3名被告自2010年被捕及起訴，3人於2016年經審訊後被裁定罪成，分別7年9個月、8年3個月及5年，並禁止出任公司董事或管理層10年。及後3人提出上訴得直，案件於2021年重審期間須解散陪審團，直至2023年7月作第3次審訊。

案情指，陳克恩及Hao May於2009年5月至9月期間串謀詐騙聯交所，訛稱UBTL、UBFM及其最終實益擁有人為中國金匯礦業的獨立第三方。他們又訛稱，2人就中國金匯礦業向UBTL收購UBAH的全部已發行股本及資產，包括UBAH完成收購CraFarms Group在新西蘭擁有的牧場，並沒有現存或事先協定。

陳克恩及Hao May另涉隱瞞陳克恩於收購中有利益關係，廉署調查顯示，兩人與另一間公司簽訂合約，攤分出售及購買CraFarms Group牧場所得的佣金。

3名另涉訛稱CraFarms Group牧場所涉及的物業和固定資產，於2008年至2009年的財政年度錄得毛利逾9,200萬港元。聯交所最終允許中國金匯礦業就該項收購，發出載有虛假陳述的公告與通告。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

​【港區國安法】港府︰全力依法追捕周庭　籲回頭是岸
21:01 2023/12/04
​【港區國安法】港府︰全力依法追捕周庭　籲回頭是岸
【持刀傷人】元朗女子遭黃衫男開山刀襲擊　全身多處受傷送院
今日 10:22
【持刀傷人】元朗女子遭黃衫男開山刀襲擊　全身多處受傷送院
【自製炸藥】警拘2男涉於山邊地洞藏化學品自製炸藥　家中搜獲政治宣傳單張
今日 11:43
【自製炸藥】警拘2男涉於山邊地洞藏化學品自製炸藥　家中搜獲政治宣傳單張
【拖欠薪金】涉拖欠球員等薪金逾135萬　愉園前班主判240小時社服令公司罰14.7萬元
今日 11:50
【拖欠薪金】涉拖欠球員等薪金逾135萬　愉園前班主判240小時社服令公司罰14.7萬元
【在囚人士】​荔枝角收押所58歲患肝癌男囚上月送院　延至今日不治
今日 12:04
【在囚人士】​荔枝角收押所58歲患肝癌男囚上月送院　延至今日不治

你可能感興趣

​【港區國安法】港府︰全力依法追捕周庭　籲回頭是岸
21:01 2023/12/04
​【港區國安法】港府︰全力依法追捕周庭　籲回頭是岸
【持刀傷人】元朗女子遭黃衫男開山刀襲擊　全身多處受傷送院
今日 10:22
【持刀傷人】元朗女子遭黃衫男開山刀襲擊　全身多處受傷送院
【自製炸藥】警拘2男涉於山邊地洞藏化學品自製炸藥　家中搜獲政治宣傳單張
今日 11:43
【自製炸藥】警拘2男涉於山邊地洞藏化學品自製炸藥　家中搜獲政治宣傳單張
罪案 國際金融中心 農場 國際集團 香港 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）