【區議會選舉】時事評論員黃世澤煽惑杯葛區選遭通緝　電腦男程式員轉載貼文被起訴

▲ 時事評論員黃世澤涉杯葛區選遭通緝，電腦男程式員轉載貼文被起訴。（資料圖片）

1名男子嫌在2023年區議會一般選舉（區議會選舉）的選舉期間，於其個人網上社交媒體專頁轉載一則煽惑他人杯葛區議會選舉的貼文，今早（5日）遭廉政公署落案起訴。廉署並獲裁判官簽發手令，通緝該貼文的原作者。

被告文榮鋒，38歲，電腦程式員，被控一項罪名，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》（《選舉條例》）第27A（1）（a）條，今日下午將被帶往粉嶺裁判法院答辯。

2023年區議會選舉提名期於今年10月17日展開，根據《選舉條例》，由當日起直至投票日（即2023年12月10日）被界定為是次選舉的「選舉期間」。

文榮鋒涉嫌在2023年10月31日，即區議會選舉的選舉期間，在其個人網上社交媒體專頁上展示一則煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。

廉署表示，調查後發現文榮鋒轉載的貼文，原本由黃世澤於選舉期間在兩個網上社交媒體平台發布，該貼文並附有一項超連結，內容為黃世澤在一個社交網站頻道煽惑他人在區議會選舉中不投票的直播影片。

署方其後根據既定程序，就調查結果向律政司徵詢法律意見，並於今早落案起訴文榮鋒。因黃世澤已離開香港，廉署已向法院申請手令，並獲裁判官簽發手令通緝他。

黃世澤，45歲，面對三項控罪，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，違反《選舉條例》第27A（1）（a）條。他涉嫌在2023年區議會選舉期間，分別在3個網上社交媒體平台，展示上述煽惑他人在該選舉中不投票的一段影片及兩則貼文。

《選舉條例》具域外管轄權，適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。《選舉條例》訂明，「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊（例如網上社交平台的影片和貼文），以及向公眾分發或傳布任何材料。

廉署指，必定會嚴正執行《選舉條例》，打擊所有涉嫌違反該條例的行為，以確保選舉公平、公正及廉潔；提醒市民公開呼籲他人杯葛選舉，會觸犯《選舉條例》第27A條，一經定罪，最高可判處監禁3年及罰款20萬元。呼籲市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平。

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責任編輯：陳麗娜