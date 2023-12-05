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誤吞異物丨9歲小朋友為課業問題吞磁石入急症　孩子拒不作聲媽媽泣不成聲

兒童健康 13:58 2023/12/05

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9歲小朋友為課業問題，與媽媽爭執後吞磁石入急症。

教養孩子並非易事，近日有急症室醫護就分享遇到一個案例，指有一名9歲小朋友因誤吞磁石入肚，需留院觀察，直至磁石排出體外。護士從對話中發現，原來小朋友吞異物是由於與媽媽因做功課、溫書而起爭執所致，為此一旁的媽媽已哭起來，惟小朋友仍不作聲。

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據Facebook專頁「急症室日務」近日分享一宗案例，一名9歲小朋友在媽媽陪同下來看醫生，並需要留院。媽媽在護士講解下，得知孩子要入院觀察，無奈下只好同意。而護士接著問孩子，為甚麼要吞磁石，此時孩子只是低頭不語。護士於是再問：「咁大粒磁石，你點吞？真係唔講得？」此時媽媽終回應：

鬧交！我叫佢做功課、溫書，同我閙交果陣，佢含著粒磁石。舐舐吓，突然吞埋落肚囉。

護士於是再問媽媽：「佢幾點吞㗎？」媽媽回應指是12時多。護士於是再表示，現在是下午2時：「粒磁石去到個胃，無咁快落到條腸。要入院啦。」此時，媽媽開始哭起來，一旁的護士輕輕拍拍媽媽膊頭，而孩子卻繼續不作聲，不理媽媽。

護士見狀，則提示孩子快些道歉：「小朋友快啲同媽媽講對唔住啦。媽媽喊啦！你睇佢擔心你！」而護士心裡則認為：「似乎呢位媽媽要關注多過個小朋友」文末亦附上小朋友的X光圖，顯示孩子腸內有糞便堆積，應該要隔天中午才能從體內排出磁石。

內容獲「急症室日務」授權轉載。

誤吞異物急救法

孩子誤吞異物之事時有發生。不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出異物，有本港急症科醫生就指出，這種做法大錯特錯，因有可能將異物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法︰

  • 第1招︰小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。
  • 第2招︰若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。
  • 第3招︰小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。
  • 第4招︰一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

壓力過大4方面早期警號

本港精神科專科醫生林震曾分享，學童面對的壓力來源，大致可分為學業、家長、朋輩、個人、環境共5大類。當學童不能承受當前的壓力，他們的身心靈就會出現問題，並出現以下4方面的早期警號病徵：

  • 身體方面：頭痛、肚痛、磨牙、失眠、尿床、咬指甲
  • 思想方面：悲觀、無助、自責、抱怨、絕望、自殘或自殺念頭
  • 情緒方面：焦慮、抑鬱、易怒、哭泣、內疚
  • 行為方面：對喜歡的事物失去興趣、沒有動力、不願上學、自殘或暴力行為

林震表示，假如學童出現以上早期警號病徵，那麼紓緩壓力就是首要任務，家長和老師應該嘗試找出學童的壓力來源，然後找出合適的方法去處理；假如症狀持續，又或學童出現自殘或暴力的行為，那麼應考慮尋求專業人士協助。

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責任編輯：王明芳

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