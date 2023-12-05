叠影狙擊丨周秀娜靠黃宗澤教路保平安　黃浩然與娜姐拍親熱戲唔捨得落床

▲ 《叠影狙擊》

TVB台慶劇《叠影狙擊》在昨晚（12月4日）一集，富商涂文諾（黃浩然飾）及假扮孖生妹妹梁曦（周秀娜飾）的魏曉晨（周秀娜分飾），與死敵楊俊雄（郭政鴻飾）對峙，俊雄爆出梁曦竟是金夫人，並揭發曉晨是新加坡警察臥底兼假扮梁曦的真相。

文諾雖然震驚不已，但愛着曉晨的他最終開槍射死俊雄…曉晨向文諾稱現時只向錢看，但文諾要她對付袁晟杰（黃宗澤飾）以表心跡。

另一身份是金先生的楊俊傑（關禮傑飾），其手下龍少（陳少邦飾）被曉晨與文諾嚴刑拷問，龍少踢爆梁曦之前偷走楊俊傑的洗黑錢罪證，雙方反目成仇…

叠影狙擊丨周秀娜開機前意外折斷肋骨 娜姐黃宗澤中環跑街挑戰極限

▲ 《叠影狙擊》

叠影狙擊丨娜姐感謝黃宗澤

昨晚《叠影狙擊》又是周秀娜Solo時間，繼早前與黃宗澤（Bosco）的床上戲，今次則與浩然發生親密關係。娜姐主動帶酒到訪浩然豪宅，二人半醉下由客廳開始咀嘴，再到大床激吻一夜纏綿，掀起全晚高潮。

娜姐受訪時被問及拍親熱戲前的準備功夫，她感謝老友Bosco：「我喺佢身上學咗一招，用雙飛人藥水消毒口腔，同埋拍呢幕戲之前放咗飯，唔可以食太濃味嘅嘢！」

▲ 《叠影狙擊》

問到今次對手浩然與Bosco的分別，娜姐說：「我同Bosco拍嗰場戲天氣仲係好凍要搓熱雙手，同浩然完咗嗰場床上戲我就係煞科，所以未拍前特別興奮，心情有好大分別！」

娜姐在《叠影狙擊》一人分飾兩角，多文戲又多動作戲，因此她戲言與任何男拍檔演親熱戲也感開心：「我拍床上戲就代表可以瞓喺床唔使跑，乘機偷懶！」提到除了先後與Bosco、浩然拍親熱戲，娜姐又與方力申、郭政鴻、關禮傑及李忠希有感情瓜葛，似享盡艷福，娜姐卻苦笑無福消受：「佢哋咁多人對我一個，呢啲邊係艷福？呢種豔福我唔識享受！」

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叠影狙擊丨浩然爆拍床戲導演在旁指導

另邊廂，被內地網民取笑有「戀愛腦」的黃浩然受訪時，笑指與娜姐同床也心情興奮：「當晚我同佢都係煞科，心情特別興奮，但都有啲唔捨得，不過嗰日場戲凌晨3、4點先開始，所以有啲眼瞓！」

他又大爆拍攝當日天氣仍然寒冷，因此導演嗌Cut後要轉機位再拍攝期間，自己與娜姐也長留『被竇』拒落床：「我哋各自各瞓，再roll機就再拍，咀到已經麻木晒！」

▲ 《叠影狙擊》

浩然又稱二人的床上戲一take過完成：「雖然冇NG，畫面睇落又好浪漫，但導演喺側邊不斷指揮我哋點錫同點擺手嘅位，一啲都唔浪漫。」

另外，浩然與太太剛慶祝結婚18周年，他笑言拍攝親熱戲也不用向太太備案：「呢啲係工作嘅一部份，播出後佢應該睇到都冇嘢！」

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