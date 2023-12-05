  • 24°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 15:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

叠影狙擊丨周秀娜靠黃宗澤教路保平安　黃浩然與娜姐拍親熱戲唔捨得落床

娛樂 14:31 2023/12/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《叠影狙擊》

TVB台慶劇《叠影狙擊》在昨晚（12月4日）一集，富商涂文諾（黃浩然飾）及假扮孖生妹妹梁曦（周秀娜飾）的魏曉晨（周秀娜分飾），與死敵楊俊雄（郭政鴻飾）對峙，俊雄爆出梁曦竟是金夫人，並揭發曉晨是新加坡警察臥底兼假扮梁曦的真相。

文諾雖然震驚不已，但愛着曉晨的他最終開槍射死俊雄…曉晨向文諾稱現時只向錢看，但文諾要她對付袁晟杰（黃宗澤飾）以表心跡。

另一身份是金先生的楊俊傑（關禮傑飾），其手下龍少（陳少邦飾）被曉晨與文諾嚴刑拷問，龍少踢爆梁曦之前偷走楊俊傑的洗黑錢罪證，雙方反目成仇…

叠影狙擊丨周秀娜開機前意外折斷肋骨　娜姐黃宗澤中環跑街挑戰極限

《叠影狙擊》

叠影狙擊丨娜姐感謝黃宗澤

昨晚《叠影狙擊》又是周秀娜Solo時間，繼早前與黃宗澤（Bosco）的床上戲，今次則與浩然發生親密關係。娜姐主動帶酒到訪浩然豪宅，二人半醉下由客廳開始咀嘴，再到大床激吻一夜纏綿，掀起全晚高潮。

娜姐受訪時被問及拍親熱戲前的準備功夫，她感謝老友Bosco：「我喺佢身上學咗一招，用雙飛人藥水消毒口腔，同埋拍呢幕戲之前放咗飯，唔可以食太濃味嘅嘢！」

《叠影狙擊》

問到今次對手浩然與Bosco的分別，娜姐說：「我同Bosco拍嗰場戲天氣仲係好凍要搓熱雙手，同浩然完咗嗰場床上戲我就係煞科，所以未拍前特別興奮，心情有好大分別！」

娜姐在《叠影狙擊》一人分飾兩角，多文戲又多動作戲，因此她戲言與任何男拍檔演親熱戲也感開心：「我拍床上戲就代表可以瞓喺床唔使跑，乘機偷懶！」提到除了先後與Bosco、浩然拍親熱戲，娜姐又與方力申、郭政鴻、關禮傑及李忠希有感情瓜葛，似享盡艷福，娜姐卻苦笑無福消受：「佢哋咁多人對我一個，呢啲邊係艷福？呢種豔福我唔識享受！」

《叠影狙擊》

叠影狙擊丨浩然爆拍床戲導演在旁指導

另邊廂，被內地網民取笑有「戀愛腦」的黃浩然受訪時，笑指與娜姐同床也心情興奮：「當晚我同佢都係煞科，心情特別興奮，但都有啲唔捨得，不過嗰日場戲凌晨3、4點先開始，所以有啲眼瞓！」

他又大爆拍攝當日天氣仍然寒冷，因此導演嗌Cut後要轉機位再拍攝期間，自己與娜姐也長留『被竇』拒落床：「我哋各自各瞓，再roll機就再拍，咀到已經麻木晒！」

《叠影狙擊》

浩然又稱二人的床上戲一take過完成：「雖然冇NG，畫面睇落又好浪漫，但導演喺側邊不斷指揮我哋點錫同點擺手嘅位，一啲都唔浪漫。」

另外，浩然與太太剛慶祝結婚18周年，他笑言拍攝親熱戲也不用向太太備案：「呢啲係工作嘅一部份，播出後佢應該睇到都冇嘢！」

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

叠影狙擊丨周秀娜未因受傷抗拒動作戲　娜姐大方回應上圍「縮水」問題【多圖】
18:27 2023/11/30
叠影狙擊丨周秀娜未因受傷抗拒動作戲　娜姐大方回應上圍「縮水」問題【多圖】
叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷　成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員
11:57 2023/11/07
叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷　成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員
叠影狙擊丨文頌嫻闊別17年再現無綫　外表保養得宜獲封「凍齡」美魔女
13:33 2023/11/09
叠影狙擊丨文頌嫻闊別17年再現無綫　外表保養得宜獲封「凍齡」美魔女

你可能感興趣

叠影狙擊丨周秀娜未因受傷抗拒動作戲　娜姐大方回應上圍「縮水」問題【多圖】
18:27 2023/11/30
叠影狙擊丨周秀娜未因受傷抗拒動作戲　娜姐大方回應上圍「縮水」問題【多圖】
叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷　成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員
11:57 2023/11/07
叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷　成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員
叠影狙擊丨文頌嫻闊別17年再現無綫　外表保養得宜獲封「凍齡」美魔女
13:33 2023/11/09
叠影狙擊丨文頌嫻闊別17年再現無綫　外表保養得宜獲封「凍齡」美魔女
周秀娜 黃浩然 電視劇 TVB 叠影狙擊

最高瀏覽

大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）