劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸

▲ 劉德華一家三口送別亡父。

劉德華父親劉禮於上月20日離世，享年97歲，劉父喪禮在今日（12月5日）於香港殯儀館舉行，在下午5時至9時供親友弔唁，並在晚上9時至10時供華仔天地400名粉絲進場悼念弔唁，喪禮以佛教形式進行。

在翌日（12月6日）中午12時出殯，將奉柩歌連臣角火葬場舉行火化禮。

劉德華父親劉禮今日設靈 靈堂門牌擺滿白色紫色鮮花

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好友送花牌

劉德華於今天中午約12點14分，乘黑色保姆車抵達殯儀館現場，並經後門停車場進入。現場所見，劉德華戴上口罩，在車上全程雙手緊握，而保姆車直駛停車場位置。

胡楓、郭富城、謝霆鋒、容祖兒、任賢齊、吳君如、李克勤夫婦、小美等演藝圈人士，紛紛送上花牌。

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劉德華細心照顧妻女

在下午2時15分左右，劉德華的太太朱麗倩及女兒劉向蕙到達殯儀館，劉德華親自出落樓接妻女。

其後，他左手拖住女兒、右手拖住太太齊步入殯儀館大堂，等升降機期間，劉德華向門外記者擺出合十手勢，以示答謝。

▲ 劉德華拖實老婆和女兒步入殯儀館。（馮雪怡 攝）

現場所見，現年11歲的女兒劉向蕙暴風成長，身高已達到爸爸劉德華的肩膀。雖然劉向蕙同樣戴上口罩，僅露出雙眼，但已見得遺傳了劉德華的超深的雙眼皮。

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記者：馮雪怡