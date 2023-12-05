【港區國安法】李家超斥周庭出賣誠信　指警方寬大處理換來瞞騙

▲ 特首李家超斥周庭出賣誠信，警方寬大處理換來瞞騙。（梁偉榮攝）

前香港眾志成員周庭日前宣布棄保不回港，特首李家超批評逃犯出賣誠信，砌詞找藉口去欺騙同情，嘗試自我製造光環，行為可恥，「警方嘗試寬大處理的良好意願換來瞞騙，相信最失望的是嘗試寬大處理的人員。」

李家超今早出席行政會議前見記者，被問到是否確認周庭所指的獲准離港條件、警方基於甚麼法律和權力作出要求及其他同類被捕人是否有同一樣的要求時，李家超僅指不討論有關個案的細節，「因為追捕任何逃犯後，相關資料會否用來作證據，我留待執法部門決定。」

李家超重申，政府會全力追捕任何危害國家安全的逃犯，指周庭涉嫌勾結外國或境外勢力，「任何逃犯只有自首，否則終身是逃犯、終身被追捕。」他亦指警隊會總結經驗，確保有效維護法紀，有效維護國家安全，打擊勾結外部勢力。

李家超續指，有部分香港人仍然低估了外國勢力對國家安全的威脅，而這次的逃犯是涉嫌勾結外部勢力去危害國家安全，他提醒香港人不能夠忽略，外國勢力為了自身的政治利益插手香港的事務是沒有停止。

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記者：戴朗希