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明星穿搭｜解構Jisoo的黑色穿搭哲學　如何做到高貴簡約而不沉悶？

休閒消費 16:29 2023/12/05

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Jisoo穿黑色很好看呢！

BLACKPINK成員Jisoo氣質優雅，絕對是團隊中的顏值擔當，雖然她偏向喜歡低調的黑色穿搭，而且留有一把長黑髮，卻神奇地可以將沉悶的黑衫穿出各種風情！她利用不同剪裁、布料與首飾，將黑色打扮演繹成風格多變而又時尚的造型，令黑沉沉幻化成奪目光芒！

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黑色皮革長身大衣配白褲

現在就一起細味Jisoo的多個黑色穿搭，最近她穿上黑色皮革長身大衣，再內搭黑色樽領初，連手袋也是黑色，再加上一把長黑髮，由於只有臉部和手掌露出來，很容易予人沉重感覺，幸好大衣皮革材質有反光效果，令到整體造型多了層次，不致於有全身黑沉沉的壓迫感，而她又聰明地配搭了一條白長褲，完美地中和了沉甸甸的感覺。

白長褲中和沉甸甸的感覺

銀色蝴蝶扣的幼腰帶為黑裙加分

早前BLACKPINK現身英國皇室國宴，還獲英王查理斯三世（Charles III）頒發榮譽MBE勳章，當晚Jisoo其中一個造型是黑色套裝裙，套裝裙是較挺身的布料，高領短袖設計，Jisoo襯一頭拉直了的長黑髮，手拿DIOR黑色袋，亮點是她腰部繫上有銀色蝴蝶扣的幼腰帶，令整體造型瞬間亮起來，不僅突出Jisoo纖腰，而端莊時尚！

銀色蝴蝶扣的幼腰帶為黑裙加分

西裝外套款背心短裙顯硬朗

Jisoo還很喜歡穿黑色背心裙，其中一條背心短裙，上身是西裝外套設計，並有修腰效果，她以平底長Boots作配搭，手執黑色DIOR袋，感覺較為硬朗，再加上她酷酷的表情，十分型格！

西裝外套款背心短裙顯硬朗

棉質黑背心配百褶短裙夠甜美

另一套背心黑裙則較為甜美，棉質黑背心很貼身，下身百褶短裙，再襯黑襪黑鞋，感覺卻可愛而帶點小性感。

棉質黑背心配百褶短裙

層次配搭潮流感十足

Jisoo還試過玩層次配搭，黑色背心長裙，再內搭黑色貼身長褲，然後穿上黑色厚底露趾鬆高涼鞋，潮流感十足！

層次配搭潮流感十足

以頸鍊點綴黑色Total look

除了黑色連身裙可以玩出不同風格外，Jisoo曾穿上短皮褸、露腰樽領毛衣、鬆身牛仔褲與畫家帽，而這些單品全部都是黑色，雖然total look都是運用黑色，但因為不同材質，加上在樽領毛衣外搭配頸鍊，令整體造型更搶眼，而且帶點街頭風的休閒味道。

以頸鍊點綴黑色Total look

穿黑裙也可以比聖誕燈飾耀眼

最後是黑色公主袖晚裝，長長的裙擺浪漫可人，Jisoo露出鎖骨，卻選擇不配搭頸鍊，令造型更簡約，完美演繹出Less is More，而且晚裝裙亦將她的高貴優雅氣質表露無遺，就算站在聖誕燈飾下，仍感受到Jisoo的耀眼光芒，真的美得驚艷！

穿黑裙也可以比聖誕燈飾耀眼

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責任編輯：Kiwi Lee

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