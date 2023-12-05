新聞女王丨倪嘉雯感激Man姐佘詩曼窩心照顧　 中大生物系畢業生入演藝圈追夢【多圖】

在熱播劇《新聞女王》中，「90後小花」倪嘉雯（Carmen）也在當中演記者Amber，仍算新人的Carmen在《新聞女王》中出鏡率相對算高，每當需要過鏡或食花生時定必準備就緒！

新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本 阿佘大讚王敏奕做足功課

倪嘉雯對阿佘「心心眼」

Carmen笑言能在台慶劇中參與度如此高十分興奮，並預告之後集數將更有發揮 ：「可以喺台慶劇參與度咁高真係好感恩同好多謝佳導。呢套劇我身邊好多親友都有追，佢哋見到我會Cap圖畀我話見到我。」

談到做回記者「老本行」，Carmen笑言很奇妙：「有網民笑言我由記者妹升咗做女主播。」談到與阿佘合作，Carmen坦言「發夢都冇諗過」：「可以同佢阿佘同框拍劇、做佢下屬，仲要成日朝夕相對真係太開心，我每次開工都心心眼望住佢。」

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倪嘉雯揭阿佘窩心舉動

Carmen大讚阿佘相當窩心：「佢對我哋所有人都好好，嗰時日日都拍Office 戲好似真係返工咁，阿佘會準備Supplement同湯水畀我哋，又會同我哋Share用開嘅美容機，叫我哋輪住用。」

她續說：「好記得我拍緊時喉嚨發炎，生咗粒好大嘅痱滋，吞口水都痛，阿佘見到我食藥，就問我係咪喉嚨痛，當佢見到我真係生咗好大粒痱滋後，佢就話第二日拎痱滋藥畀我。第二日佢係冇通告嘅，點知佢竟然託人帶畀我，再留言教我點樣用同搽，真係好感動。」

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少女版專業戶

現年28歲的Carmen在2020年加入TVB，客串次數超過30次的她，多番飾演女記者或網台主持等，如今Carmen在《新聞女王》中飾演記者Amber，與之前成名作意外有了呼應。

Carmen另一代表作是其「御用少女版」身份，在2021年及2022年，她先後在劇集《換命真相》、《雙生陌生人》及《十八年後的終極告白2.0》飾演年青版「楊紫山」、「利梓楹」及「沈越」。

▲ 倪嘉雯在《十八年後的終極告白2.0》中演年青版龔嘉欣。（IG圖片）

趁青春追夢

Carmen畢業於香港中文大學的生物系，由KOL誤打誤撞下，經友人介紹成為王祖藍公司旗下藝人，正式入行。

她在2020年有份參演處境劇《愛·回家之開心速遞》，後來又先後擔任兒童節目《Think Big天地》、《Hands Up》主持，又曾主持J2節目《Blah Blah Blah試新室》、《開壇》等。

對於有網民指TVB人工低，為何會吸引這麼多年輕女演員，倪嘉雯就大方地回答，希望趁青春追夢，青春就是本錢，找到自己喜歡做的事情很難得，要趁年輕追夢，她又多謝家人支持。

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