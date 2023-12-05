【盛事香港】奧雲史高斯領軍費高等13名宿訪港　明年1月中上演世界足球傳奇盃

▲ 史高斯(左)、奧雲(右)等球壇名宿將會訪港。(資料圖片)

一眾世界球壇名宿將於香港大球場再展英姿！有機構於明年1月20日在香港大球場舉辦「世界足球傳奇盃 2024」，屆時將有英格蘭兩大名宿奧雲(Michael Owen)、史高斯(Paul Scholes)，將13名國際名將，聯同香港名宿、名人組隊較量。

屆時奧雲及史高斯將領軍「奧雲大師隊」對「史高斯傳奇隊」，聯手葡萄牙前國腳費高(Luis Figo)、阿仙奴名宿皮利斯(Robert Pires)、基拔圖施華(Gilberto Silva)、利物浦名宿麥馬拿文(Steve McManaman)、史米沙(Vladimir Smicer)及貝加(Patrick Berger)等同場較量，全都曾是叱吒球場的名將。

而香港名宿則有梁能仁、劉榮業、梁帥榮、李健和、賴羅球、顧錦輝、山度士，以及藝人黃日華、林敏聰等。2隊分別由13名國際球星﹑10名本地名宿及5名香港各界名人組成，上演3節各30分鐘的表演賽。

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責任編輯：蘇文軒