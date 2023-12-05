【免費機票】有獎問答送出90張飛韓國來回機票　先到先得即睇活動詳情

▲ 韓國觀光公社將一連兩星期舉行有獎問答遊戲，送出90張香港往返韓國來回機票。

韓國觀光公社表示，因應香港國際機場與香港快運合作，韓國觀光公社將一連兩星期舉行有獎問答遊戲，送出90張香港往返韓國來回機票。

於12月12日、15日及19日 ，韓國觀光公社會將舉行3輪問答遊戲，各遊戲首30位提交正確答案的參加者將獲得香港往返韓國來回機票乙張。得獎者將於12月22日公布。

參加者可追蹤韓國觀光公社 （香港支社） FB （@KoreaPlazaHK） 或 IG （@korea_plaza_ktohk） 及香港快運官方FB （@HKExpress） 或 IG （@hk_express），並在相關帖文下方提供的Google表單内填寫及提交正確答案與所有個人資料，讚好所有「聖誕賞你遊韓」活動帖文及在該活動帖文下留言【參與完畢】及標註2位好友。主辦方會以Google表單提交正確答案的時間來判斷名次先後次序。

有關機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助，不包括相關稅項、附加費及其他收費，旅客須自行承擔一切相關費用。

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記者：黃穎津