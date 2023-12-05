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【區議會選舉】涉轉載黃世澤文章煽惑他人不投區選　電腦程式員准保釋至明年1.15再訊

社會 15:50 2023/12/05

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被告文華鋒准保釋至明年1月中再訊。（梁錦麟攝）

38歲電腦程式員涉於選舉期間，透過Facebook轉載時事評論員黃世澤的文章，以煽惑他人於區議會選舉中不投票，被廉署落案起訴1項煽惑另一人不投票罪，今（5日）於粉嶺裁判法院提堂。辯方申請押後案件以待索取文件，以及向被告提供法律意見。裁判官將案件押後至2024年1月15日再訊，被告准以5,000元保釋，其間不得離港，須居住在報稱地址，住址如有更改，須於24小時前通知廉署。

被告文榮鋒（38歲），報稱電腦程式員，被控1項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為罪，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》違反《選舉條例》第27A（1）（a）條。

控罪指，被告於2023年10月31日至12月4日期間，在香港或香港以外地方，在2023年區議會一般選舉中藉公開活動作出非法行為，即在「Sam Man」名下的Facebook帳戶上，展示一篇日期為2023年10月31日的貼文，煽惑另一人在該選舉中不投票。

辯方申請將案件押後以待索取文件，以及向被告提供法律意見。辯方另有保釋申請，控方不反對押後及保釋申請。裁判官將案件押後至2024年1月15日再訊，被告准以5,000元保釋，其間不得離港，須居住在報稱地址，住址如有更改，須於24小時前通知廉署。

廉署表示已獲裁判官簽發手令，通緝貼文的原作者，即身在海外的時事評論員黃世澤（45歲）。據廉署資料顯示，黃面對3項控罪，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，他涉於2023年區議會選舉期間，分別在3個網上社交媒體平台，展示上述煽惑他人在該選舉中不投票的一段影片及兩則貼文。

2023年區議會選舉提名期於10月17日展開，根據《選舉條例》，由當日起直至投票日（即2023年12月10日）被界定為是次選舉的「選舉期間」。

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記者：梁錦麟

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