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香港小姐丨陳懿德剖白入行兩年感受　宅男女神德德：最重要係令自己進步【多圖】

娛樂 19:34 2023/12/05

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

陳懿德回望入行經歷。

香港中文大學新聞及傳理學系畢業後參加2021《香港小姐》而入行的「德德」陳懿德（Rachel），主持現正播出《通靈之王2》外，現時主力主持《東張西望》。

因為傻大姐的可愛性格，再加上擁有豐滿好身材的她一向大方，不時派福利益粉絲，立即成宅男女神。

通靈之王2丨陳懿德加盟首集即出事　德德突然身體不適標汗險暈倒

陳懿德主持《通靈之王2》。

德德成功減肥變女神

而且德德於去年《香港小姐再競選》奪得季軍，並首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》角逐「飛躍進步女藝員」，發展算是不俗。

不過要成為女神下了不少血汗，陳懿德曾是位132磅重的肥妹仔，經過努力做運動及「168斷食法」，配合低碳飲食，少吃碳水化合物、糖、鹽成功勁減接近30磅。而且愈來愈fit，身材比當年選港姐時更好。

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回望當日加入《東張西望》

在今日（12月5日），入行兩年的陳懿德在個人社交平台發文，Rachel首自多謝TVB幕後睇中她入《東張西望》，寫道：

多謝 @beautiful18 兩年前咁獨具慧眼
睇中個小肥妹 揀佢入東張

然後，德德回憶當時面試情況：

記得當時佢問咗我一個問題
「你想做一個點嘅藝人？」
我有小小confused… 依稀記得佢跟住咁樣講
「如果你係好想做好嘅 咁我就會對你高要求啲；
如果你係無咩所謂嘅 我就唔理你咁多。」

「你隨便話我都得咖！即管放馬過嚟啦🤣」
（其實我好鍾意人哋對我好嚴好高要求）
如是者 我哋就開始咗並肩作戰嘅日子

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不斷令自己進步

接著，多謝一眾曾給予她機會的人

除咗18 亦好想多謝比（畀）過機會我嘅每一位
多謝你哋睇到我唔同嘅可能性
多謝你哋嘅信任
多得你哋 我先可以有唔同嘅機會去認識同釋放自己
最重要嘅係 令自己進步

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最後，德德不忘感謝支持者：

亦都好想多謝鍾意我支持我嘅人
雖然有時我都係到諗
究竟你哋鍾意我啲咩呢
不過多謝你哋咁好嘅品味令我哋遇上🤣
而我覺得呢種關係係雙向 互相支持的❤️

入行兩年 最開心嘅係
慶幸自己對自己高要求咗嘅同時
當我見返舊朋友嘅時候 都仲會聽到
「你都仲係咁陳懿德」
❤️

#anyways多謝睇到最後的你
#原諒感性德咁expressive
#因為我相信無人有義務對你好
#所以好想確定大家收到我嘅心意同謝意

#我個人係誇張啲
#但絕對是真心的

#btw我自己set機自拍嘅技術
#自己都被impressed了🤣

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撰文 : TOPick柴犬出動

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