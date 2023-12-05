新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

▲ 現在的佘詩曼懂得平衡工作和事業。

人總需要經歷成長再蛻變，從昔日被彈演技差﹑雞仔聲，不被觀眾看好的佘詩曼，憑着其一步步的努力堅持，花了不少苦功，搖身一變成為今日的「女王」，其絲絲入扣的演技令人動容，如今備受外界認同，成為演藝圈中一顆璀璨奪目之「星」！

由1997年參選港姐奪季入行的青澀女生，成為如今《新聞女王》的「Man姐」霸氣盡現，高峰一個接一個，惟外界覺得阿佘星途一帆風順，她接受TOPick專訪透露離開TVB外闖時曾遇過要「等工開」的日子，更一度懷疑自己的價值：「當時會胡思亂想，覺得沒有人再喜歡我做戲，甚至想到自己是否要在這個娛樂圈消失？」直至遇上《延禧攻略》再令其「華麗轉身」人氣飆升！

近日熱播中的台慶劇《新聞女王》，乃是阿佘相隔7年再回娘家拍劇，由開拍直至播出同樣引起全城關注，並贏盡收視口碑，難怪被大眾力讚「阿佘出品，必屬佳品」。

新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本 阿佘大讚王敏奕做足功課

回想昔日的自己

回到昔日努力打拚的工作環境，今次更與不少新一代小花如何依婷﹑王敏奕和陳曉華合作，不禁令阿佘想起當年同樣「白紙」一張：「為何會說我經常請客萬歲 ，對他們很好 ，因為看見他們就想起以前的我，特別是我們在開SNK Office時，基本上我們是困獸鬥整個月， 看見他們一天有17至8個鐘在那裏 ，有些人真的累到要趴低睡覺 ，甚至4個男仔坐在沙發上睡覺， 這些也令我回想當日的我，也是這樣捱出來。」

正正因為過往的經歷，阿佘更深明白到做演員的意志力十分重要：「看見他們不放棄，那種專業精神是十分值得大家欣賞 ，所以我也十分疼錫他們。 」

▲ 佘詩曼拍攝《新聞女王》與一班新演員合作非常開心。（陳慧安 攝）

不斷反思努力求進 以行動做好自己

劇中眾人為了權力名利「鬥餐死」，人生如戲，在娛樂圈中同樣有不少競爭互鬥情況，尤其是當年阿佘處於在電視的黃金時代，人才輩出，各花旦可謂「爭崩頭」，對此她指情況又沒有如戲劇般恐怖：「因為我們不是一個分秒必爭的世界，但在新聞部是這樣，可能一單新聞在一日的轉變是十分大，演員就沒有那麼強的競爭。」

即使自己沒有競爭的心，外界總會將她與不同女明星作比較，心情難免會有所影響，惟在阿佘眼中從來沒有為此感到半點不快，反而不斷轉念，「我覺得有這樣的報道又不介意，有正面的報道當然好，給自己一個鼓勵；但不好的報道應該要想自己有甚麼問題。做人要反思， 例如說我不及邊個，應該想為何那些人會這樣說？要想怎樣進步，找方法解決 ，而不是去埋怨或者不開心，這是沒用的 。」

言詞間感受到她努力不斷求進的心，默默用行動以證自己的實力，而不是反覆沉溺於別人的批評，「我是比較積極的人，亦深信別人是會看到，說是沒有用的，做出來才有用 ，而且要做出來亦不是那麼容易 ，真的要下苦功和花時間，才有這樣的成果。」

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做藝人的「苦」

由被認為「冇演技」，一步步的蛻變成功變成實力派，演繹無數經典角色，演技無容置疑，如今更是中港兩地當紅的女星名利雙收，阿佘多年來的付出努力終沒白費。

成功得到明星的光環，惟凡事有得必有捨，要「捨」棄普通人的生活，全因一舉一動也活在鎂光燈下，所有事也要謹言慎行，對此阿佘直言以前曾覺得沒有自由：「不可以周街『拮魚蛋』或做不雅的動作，但現在我已漸漸放低這些包袱 ，會照在街上『拮魚蛋』，自己喜歡做甚麼就做，只要不影響市容或者其他人的話，已經再沒有將這些事作考慮的因素。」

她又指自己的心態放開不少：「 因為現在的人接受能力高了，某程度也是對我們的體諒 ，其實藝人也是人 ，我情願做一個平易近人 、隨心所欲的藝人， 盡量希望呈現真實的一面別人看。」

▲ 佘詩曼曾覺得做藝人冇自由。（陳慧安 攝）

喜歡觀察體驗生活

正如她所言，現時戲外的她享受做自己，去自己想去的地方，吃喜歡的東西，甚至會幫襯大排檔或茶餐廳，樂做普通人。阿佘指自己一直也很喜歡去這些餐廳，觀察眾人食相：「因為我覺得你想演戲演得好的話，觀察是十分重要 ，我去到那裏都會看別人，就算坐隔離吃雲吞麵那個人，也會看他怎樣拿筷子，原來他吃麵喜歡這樣吃 。」

她認為觀察體驗生活有助提升演技：「 如果你永遠不接觸體驗這種生活，你是看不到的，單憑看電影電視，那些也是Copy別人的表演 ，我自己就會覺得很好玩，有時我也會在Foodcourt吃東西 ，我是不理會的，因體驗生活也是一種演技的訓練。」

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努力求進 Ming Sir為人生燈塔

「沒有最好，只有更好」乃是阿佘不斷追求自己的作品呈現最佳質素，即使她已為兩屆視后，演技亦已達爐火純青境界，惟她從不自滿，永遠保持力臻完美的心，「有很多細微的東西仍然覺得自己做得不好，我希望自己做的角色是我認為完美的。」

在演藝路上走過26年，必定曾迷失方向、對自己的演技有所質疑，甚至遇到人生抉擇的問題，而被公認好戲之人的劉兆銘（Ming Sir）便是阿佘人生中一個重要的燈塔，當她遇到難題的時候，便會化作漆黑中的一點光，引導她不斷前行，「因為Ming Sir說話很玄 ，又學識淵博 ，很多時他不會直接回答你那個問題 ，可能他說完一大輪 ，你的問題可以答你一個小時 ，但那個小時你會反覆思考 ，他要你個腦不停轉你要的答案是怎樣 。他只是引導你，不會說你聽應該要怎樣做，因為每個人也不同，沒有事一定是應該 ，看你領悟了甚麼就是甚麼 。」

▲ 阿佘視Ming sir為人生燈塔。

高峰不絕 阿佘嚴格篩選劇本

要成為成功的演員並不容易，當中除了要付出很多苦功和時間，更需要有「幸運之神」的眷顧，回望阿佘的演藝路上，她每一個階段總有一個里程碑，所演的角色也能成為其代表作，難怪被外界認為她高峰一個接一個，永遠帶給觀眾新驚喜。

阿佘坦言很幸運能遇到很的劇本，惟她表示對劇本上亦有很嚴格的篩選過程，並自言首要條件一定要「自己好鍾意」：「我不知道劇集出街後會否爆，但最少我要喜歡那個故事和角色才會去接 ，所以近年自己是很仔細篩選劇本才會接拍，就如當年的《延禧攻略》，我也經過深思熟慮才接。」

正如今次 《新聞女王》的「Man姐」一角，阿佘同樣想得很仔細才接拍：「鍾澍佳監製對我說有個戲一直很想開，他覺得入面有個角色很適合我，我就說看看個劇本，一看完後我是追問他還有沒有劇本，我已經是喜歡上了，我第一身看也覺得有追看性，相信出來的感覺也不錯 。」

只想做好角色 享受過程

無疑地劇集出街後有收視有口碑，成為城中熱話，掀起一番追劇潮，不過阿佘直言拍攝時絕無想過收視好與否的問題，因她深明這是受天時地理人和的因素影響，「這些不是我想的事， 我是想怎樣演好角色 。」

默默做好自己本份，更成為大眾心中的一線女星，每次阿佘出現總成為焦點，但始終在娛樂圈「花無百日紅」，難免有一天聚焦點會變成其他人，對此阿佘看得開說：「其實我也有拍過很多作品焦點不在我身上，可能那套戲只是略過，我覺得這是必經階段，沒有可能套套都爆 ，這樣就很厲害，也是沒有可能的，所以為何要選擇你喜歡的工作 ，我享受了個過程和角色便可。」

而且，阿佘忠於自己的感受，看淡所謂的名利，「劇集出街後會產生甚麼成績和成果，那些是bonus，只要你覺得是這樣的話 ，就算套戲或者角色不紅 ，也不要緊 ，因為我已經享受了自己的部分。」

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不介意做婆婆嫲嫲角色

踏入不同的年齡層，所演的角色會有所不同，日後亦會面對要接拍婆婆嫲嫲一角，阿佘亳不介意演繹這些角色，並不認為是一個問題，全因她真的很愛演戲，「一定會有這個階段， 因為不同階段時間 、年齡就要演不同的角色， 這樣先好看， 我覺得一個真的喜歡演戲的人是不會想那麼多計算。」

曾遇「等工開」感迷茫

雖然如今阿佘名成利就，更是中港兩地的紅星，在風光背後，她直言曾遇過「等工開」的日子，並感到相當徬徨：「 那時剛剛離開TVB後，也是每年只拍得一部，都等了兩年，才再遇到《延禧》。當時會想為何沒有人找我呢？事後發現有一個問題，當你一間公司轉去另一公司又好或一間公司轉去獨立發展，那個聯絡人是有問題 ，他可能永遠找回你以前的聯絡人又找不到你本人 ，變相找你的人少了一半也不特止。」

在那段「等人搵」的階段，阿佘坦言曾胡思亂想，一度懷疑再沒有人喜歡她演戲：「 當時會不斷懷疑自己 ，懷疑人生，為何會發生這樣？ 是否要在這個娛樂圈消失？那期是會亂想 ，因為之前太密集式工作， 一年開3、 4 、5部戲， 突然間變成一年只開一部，錢是賺到，但會覺得別人對我的需求很像不同了，自己在市場價值下跌。以前在一間公司，那間公司是不斷生產， 而你自己出了來或者自己發展 ，要等人來找你，那個感覺是麻麻地。」

▲ （陳慧安 攝）

學懂放慢腳步 重新生活

回望過去，阿佘認為那兩年的「轉變」是一個成長，同樣給她一個緩衝期，讓其放慢腳步了解自己，「那段時間讓我適應不用這麼密集式開工，反而要懂得享受生活和了解自己，這個才是最重要。」

全因以前的她只懂不斷輸出，每天只做重複的事：「日日也是拍戲、吃飯、洗澡和睡覺，根本完全沒有空間和時間給你反思自己人生任何一樣東西，所以在那兩年，我想起其實自己有很多事想做但沒做過，或者有些地方想去、有些東西想學和有些人想陪 ，慢慢開始在那兩年入面 ，懂得調節自己的生活 ，達到平衡生活和工作。」

開懸疑片 自己做監製

事業上取得亮眼成績，不但獲得不少獎項，更重要演技備受觀眾認同，從來不會原地踏步的阿佘勇於求突破，她希望能推出自家製劇集，實行自己做監製：「我覺得演員真的很被動 ，要有人找你才能有機會做，若果是這樣，不如我自家製劇集，但現時只是非常初步皮毛的想法，不知可否實現到。」

她續指不會自己寫劇本，更透露若果成事的劇集題材方向：「我可以給意見想演一個怎樣的角色，或想開一部甚麼類型的戲 ，而我很喜歡看懸疑片，如果有機會我都會偏向這個方面，不知會否達成這個願望，但有這個想法。」

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望找到Soulmate攜手到老

正所謂「魚與熊掌不可兼得」，曾為事業放棄愛情的阿佘，在感情上還未遇到「對的人」，她深明緣份未到亦不能強求，加上人愈人更明白了解自己需要甚麼，最希望找到一個Soulmate，與其相伴一生，「 兩個人的相遇、相知 、相處，還有要時間和地方，很難吻合所有事 。而且，現在人愈大眼光又擴闊了，相對對對方的要求或者任何事也會不同 ，這樣便更加難，所以我覺得找一個Soulmate是更重要， 如果遇到一個這樣的人就很幸福。」

▲ 佘詩曼希望找到一個Soulmate。（陳慧安 攝）

自認普通女生 難降低條件

外界總會標籤阿佘為事業女強人﹑硬朗等的稱號，雖然在外面她獨當一面，內裏總有柔弱的時刻，「你看我很硬淨，我都是一個普通女生，也需要有人提點和指導，希望身邊人可以給到意見我。」

隨着階段不同，對身邊的另一半的要求想法當然有一定的標準，阿佘自言很難降低條件，更着重兩個人的思想溝通：「起碼你說甚麼我明或者你說甚麼我明先，這個是最基本，以及看法不是指一定要一致，但最少有得討論。」

她續說：「你要去到個位有同樣思維先可以討論，不是吵架而是討論，找個人吵架很容易，但要做到這樣絕不容易，我覺得現時又不是不開心，亦不是有甚麼急切性，隨緣吧！」

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過往感情 分手全因時間

每一段的感情經歷也是一個成長，兩個人相處磨合亦是一大學問，在過去的感情，阿佘自認不是一位好伴侶，並爆分手原因往往因為時間，無奈要畫上句號，「我真的沒有時間給對方，以前往往也是時間而分開 ，因為也沒有得見，如果圈外的人就會想是否真？吃餐飯的時間也沒有？」

「我也不知道怎樣與你解釋 ，我都就來死了，沒有得睡覺，但對方不會明白，這樣便不用解釋，很多事配合不到。 」阿佘說。

現在的阿佘不再像以前只埋頭拚搏事業，有時間平衡自己的生活和工作，相信總有一天那個「對的人」會出現，願意站在她的「前排位置」，當其一生的「守護星」寵愛她。

服裝: Jil Sander

化妝：Katherine Lo

髮型：Lorraine Lam @ Hair Culture

場地﹕都會海逸酒店 Harbour Plaza Metropolis

記者：陳曉柔

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