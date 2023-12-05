  • 22°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

娛樂 19:00 2023/12/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

現在的佘詩曼懂得平衡工作和事業。

人總需要經歷成長再蛻變，從昔日被彈演技差﹑雞仔聲，不被觀眾看好的佘詩曼，憑着其一步步的努力堅持，花了不少苦功，搖身一變成為今日的「女王」，其絲絲入扣的演技令人動容，如今備受外界認同，成為演藝圈中一顆璀璨奪目之「星」！

由1997年參選港姐奪季入行的青澀女生，成為如今《新聞女王》的「Man姐」霸氣盡現，高峰一個接一個，惟外界覺得阿佘星途一帆風順，她接受TOPick專訪透露離開TVB外闖時曾遇過要「等工開」的日子，更一度懷疑自己的價值：「當時會胡思亂想，覺得沒有人再喜歡我做戲，甚至想到自己是否要在這個娛樂圈消失？」直至遇上《延禧攻略》再令其「華麗轉身」人氣飆升！

近日熱播中的台慶劇《新聞女王》，乃是阿佘相隔7年再回娘家拍劇，由開拍直至播出同樣引起全城關注，並贏盡收視口碑，難怪被大眾力讚「阿佘出品，必屬佳品」。

新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課

回想昔日的自己

回到昔日努力打拚的工作環境，今次更與不少新一代小花如何依婷﹑王敏奕和陳曉華合作，不禁令阿佘想起當年同樣「白紙」一張：「為何會說我經常請客萬歲 ，對他們很好 ，因為看見他們就想起以前的我，特別是我們在開SNK Office時，基本上我們是困獸鬥整個月， 看見他們一天有17至8個鐘在那裏 ，有些人真的累到要趴低睡覺 ，甚至4個男仔坐在沙發上睡覺， 這些也令我回想當日的我，也是這樣捱出來。」

正正因為過往的經歷，阿佘更深明白到做演員的意志力十分重要：「看見他們不放棄，那種專業精神是十分值得大家欣賞 ，所以我也十分疼錫他們。 」

佘詩曼拍攝《新聞女王》與一班新演員合作非常開心。（陳慧安 攝）

不斷反思努力求進   以行動做好自己

劇中眾人為了權力名利「鬥餐死」，人生如戲，在娛樂圈中同樣有不少競爭互鬥情況，尤其是當年阿佘處於在電視的黃金時代，人才輩出，各花旦可謂「爭崩頭」，對此她指情況又沒有如戲劇般恐怖：「因為我們不是一個分秒必爭的世界，但在新聞部是這樣，可能一單新聞在一日的轉變是十分大，演員就沒有那麼強的競爭。」

即使自己沒有競爭的心，外界總會將她與不同女明星作比較，心情難免會有所影響，惟在阿佘眼中從來沒有為此感到半點不快，反而不斷轉念，「我覺得有這樣的報道又不介意，有正面的報道當然好，給自己一個鼓勵；但不好的報道應該要想自己有甚麼問題。做人要反思， 例如說我不及邊個，應該想為何那些人會這樣說？要想怎樣進步，找方法解決 ，而不是去埋怨或者不開心，這是沒用的 。」

言詞間感受到她努力不斷求進的心，默默用行動以證自己的實力，而不是反覆沉溺於別人的批評，「我是比較積極的人，亦深信別人是會看到，說是沒有用的，做出來才有用 ，而且要做出來亦不是那麼容易 ，真的要下苦功和花時間，才有這樣的成果。」

點擊圖片放大
+8
+7

做藝人的「苦」

由被認為「冇演技」，一步步的蛻變成功變成實力派，演繹無數經典角色，演技無容置疑，如今更是中港兩地當紅的女星名利雙收，阿佘多年來的付出努力終沒白費。

成功得到明星的光環，惟凡事有得必有捨，要「捨」棄普通人的生活，全因一舉一動也活在鎂光燈下，所有事也要謹言慎行，對此阿佘直言以前曾覺得沒有自由：「不可以周街『拮魚蛋』或做不雅的動作，但現在我已漸漸放低這些包袱 ，會照在街上『拮魚蛋』，自己喜歡做甚麼就做，只要不影響市容或者其他人的話，已經再沒有將這些事作考慮的因素。」

她又指自己的心態放開不少：「 因為現在的人接受能力高了，某程度也是對我們的體諒 ，其實藝人也是人 ，我情願做一個平易近人 、隨心所欲的藝人， 盡量希望呈現真實的一面別人看。」

佘詩曼曾覺得做藝人冇自由。（陳慧安 攝）

喜歡觀察體驗生活  

正如她所言，現時戲外的她享受做自己，去自己想去的地方，吃喜歡的東西，甚至會幫襯大排檔或茶餐廳，樂做普通人。阿佘指自己一直也很喜歡去這些餐廳，觀察眾人食相：「因為我覺得你想演戲演得好的話，觀察是十分重要 ，我去到那裏都會看別人，就算坐隔離吃雲吞麵那個人，也會看他怎樣拿筷子，原來他吃麵喜歡這樣吃 。」

她認為觀察體驗生活有助提升演技：「 如果你永遠不接觸體驗這種生活，你是看不到的，單憑看電影電視，那些也是Copy別人的表演 ，我自己就會覺得很好玩，有時我也會在Foodcourt吃東西 ，我是不理會的，因體驗生活也是一種演技的訓練。」

點擊圖片放大
+7
+6

努力求進  Ming Sir為人生燈塔

「沒有最好，只有更好」乃是阿佘不斷追求自己的作品呈現最佳質素，即使她已為兩屆視后，演技亦已達爐火純青境界，惟她從不自滿，永遠保持力臻完美的心，「有很多細微的東西仍然覺得自己做得不好，我希望自己做的角色是我認為完美的。」

在演藝路上走過26年，必定曾迷失方向、對自己的演技有所質疑，甚至遇到人生抉擇的問題，而被公認好戲之人的劉兆銘（Ming Sir）便是阿佘人生中一個重要的燈塔，當她遇到難題的時候，便會化作漆黑中的一點光，引導她不斷前行，「因為Ming Sir說話很玄 ，又學識淵博 ，很多時他不會直接回答你那個問題 ，可能他說完一大輪 ，你的問題可以答你一個小時 ，但那個小時你會反覆思考 ，他要你個腦不停轉你要的答案是怎樣 。他只是引導你，不會說你聽應該要怎樣做，因為每個人也不同，沒有事一定是應該 ，看你領悟了甚麼就是甚麼 。」

阿佘視Ming sir為人生燈塔。

高峰不絕 阿佘嚴格篩選劇本

要成為成功的演員並不容易，當中除了要付出很多苦功和時間，更需要有「幸運之神」的眷顧，回望阿佘的演藝路上，她每一個階段總有一個里程碑，所演的角色也能成為其代表作，難怪被外界認為她高峰一個接一個，永遠帶給觀眾新驚喜。

阿佘坦言很幸運能遇到很的劇本，惟她表示對劇本上亦有很嚴格的篩選過程，並自言首要條件一定要「自己好鍾意」：「我不知道劇集出街後會否爆，但最少我要喜歡那個故事和角色才會去接 ，所以近年自己是很仔細篩選劇本才會接拍，就如當年的《延禧攻略》，我也經過深思熟慮才接。」

正如今次 《新聞女王》的「Man姐」一角，阿佘同樣想得很仔細才接拍：「鍾澍佳監製對我說有個戲一直很想開，他覺得入面有個角色很適合我，我就說看看個劇本，一看完後我是追問他還有沒有劇本，我已經是喜歡上了，我第一身看也覺得有追看性，相信出來的感覺也不錯 。」

只想做好角色  享受過程

無疑地劇集出街後有收視有口碑，成為城中熱話，掀起一番追劇潮，不過阿佘直言拍攝時絕無想過收視好與否的問題，因她深明這是受天時地理人和的因素影響，「這些不是我想的事， 我是想怎樣演好角色 。」

默默做好自己本份，更成為大眾心中的一線女星，每次阿佘出現總成為焦點，但始終在娛樂圈「花無百日紅」，難免有一天聚焦點會變成其他人，對此阿佘看得開說：「其實我也有拍過很多作品焦點不在我身上，可能那套戲只是略過，我覺得這是必經階段，沒有可能套套都爆 ，這樣就很厲害，也是沒有可能的，所以為何要選擇你喜歡的工作 ，我享受了個過程和角色便可。」

而且，阿佘忠於自己的感受，看淡所謂的名利，「劇集出街後會產生甚麼成績和成果，那些是bonus，只要你覺得是這樣的話 ，就算套戲或者角色不紅 ，也不要緊 ，因為我已經享受了自己的部分。」

點擊圖片放大
+7
+6

不介意做婆婆嫲嫲角色

踏入不同的年齡層，所演的角色會有所不同，日後亦會面對要接拍婆婆嫲嫲一角，阿佘亳不介意演繹這些角色，並不認為是一個問題，全因她真的很愛演戲，「一定會有這個階段， 因為不同階段時間 、年齡就要演不同的角色， 這樣先好看， 我覺得一個真的喜歡演戲的人是不會想那麼多計算。」

曾遇「等工開」感迷茫

雖然如今阿佘名成利就，更是中港兩地的紅星，在風光背後，她直言曾遇過「等工開」的日子，並感到相當徬徨：「 那時剛剛離開TVB後，也是每年只拍得一部，都等了兩年，才再遇到《延禧》。當時會想為何沒有人找我呢？事後發現有一個問題，當你一間公司轉去另一公司又好或一間公司轉去獨立發展，那個聯絡人是有問題 ，他可能永遠找回你以前的聯絡人又找不到你本人 ，變相找你的人少了一半也不特止。」

在那段「等人搵」的階段，阿佘坦言曾胡思亂想，一度懷疑再沒有人喜歡她演戲：「 當時會不斷懷疑自己 ，懷疑人生，為何會發生這樣？ 是否要在這個娛樂圈消失？那期是會亂想 ，因為之前太密集式工作， 一年開3、 4 、5部戲， 突然間變成一年只開一部，錢是賺到，但會覺得別人對我的需求很像不同了，自己在市場價值下跌。以前在一間公司，那間公司是不斷生產， 而你自己出了來或者自己發展 ，要等人來找你，那個感覺是麻麻地。」

（陳慧安 攝）

學懂放慢腳步 重新生活

回望過去，阿佘認為那兩年的「轉變」是一個成長，同樣給她一個緩衝期，讓其放慢腳步了解自己，「那段時間讓我適應不用這麼密集式開工，反而要懂得享受生活和了解自己，這個才是最重要。」

全因以前的她只懂不斷輸出，每天只做重複的事：「日日也是拍戲、吃飯、洗澡和睡覺，根本完全沒有空間和時間給你反思自己人生任何一樣東西，所以在那兩年，我想起其實自己有很多事想做但沒做過，或者有些地方想去、有些東西想學和有些人想陪 ，慢慢開始在那兩年入面 ，懂得調節自己的生活 ，達到平衡生活和工作。」

開懸疑片  自己做監製 

事業上取得亮眼成績，不但獲得不少獎項，更重要演技備受觀眾認同，從來不會原地踏步的阿佘勇於求突破，她希望能推出自家製劇集，實行自己做監製：「我覺得演員真的很被動 ，要有人找你才能有機會做，若果是這樣，不如我自家製劇集，但現時只是非常初步皮毛的想法，不知可否實現到。」

她續指不會自己寫劇本，更透露若果成事的劇集題材方向：「我可以給意見想演一個怎樣的角色，或想開一部甚麼類型的戲 ，而我很喜歡看懸疑片，如果有機會我都會偏向這個方面，不知會否達成這個願望，但有這個想法。」

點擊圖片放大
+8
+7

望找到Soulmate攜手到老

正所謂「魚與熊掌不可兼得」，曾為事業放棄愛情的阿佘，在感情上還未遇到「對的人」，她深明緣份未到亦不能強求，加上人愈人更明白了解自己需要甚麼，最希望找到一個Soulmate，與其相伴一生，「 兩個人的相遇、相知 、相處，還有要時間和地方，很難吻合所有事 。而且，現在人愈大眼光又擴闊了，相對對對方的要求或者任何事也會不同 ，這樣便更加難，所以我覺得找一個Soulmate是更重要， 如果遇到一個這樣的人就很幸福。」

佘詩曼希望找到一個Soulmate。（陳慧安 攝）

自認普通女生 難降低條件

外界總會標籤阿佘為事業女強人﹑硬朗等的稱號，雖然在外面她獨當一面，內裏總有柔弱的時刻，「你看我很硬淨，我都是一個普通女生，也需要有人提點和指導，希望身邊人可以給到意見我。」

隨着階段不同，對身邊的另一半的要求想法當然有一定的標準，阿佘自言很難降低條件，更着重兩個人的思想溝通：「起碼你說甚麼我明或者你說甚麼我明先，這個是最基本，以及看法不是指一定要一致，但最少有得討論。」

她續說：「你要去到個位有同樣思維先可以討論，不是吵架而是討論，找個人吵架很容易，但要做到這樣絕不容易，我覺得現時又不是不開心，亦不是有甚麼急切性，隨緣吧！」

點擊圖片放大
+5
+4

過往感情 分手全因時間

每一段的感情經歷也是一個成長，兩個人相處磨合亦是一大學問，在過去的感情，阿佘自認不是一位好伴侶，並爆分手原因往往因為時間，無奈要畫上句號，「我真的沒有時間給對方，以前往往也是時間而分開 ，因為也沒有得見，如果圈外的人就會想是否真？吃餐飯的時間也沒有？」

「我也不知道怎樣與你解釋 ，我都就來死了，沒有得睡覺，但對方不會明白，這樣便不用解釋，很多事配合不到。 」阿佘說。

現在的阿佘不再像以前只埋頭拚搏事業，有時間平衡自己的生活和工作，相信總有一天那個「對的人」會出現，願意站在她的「前排位置」，當其一生的「守護星」寵愛她。

服裝: Jil Sander

化妝：Katherine Lo

髮型：Lorraine Lam @ Hair Culture

場地﹕都會海逸酒店 Harbour Plaza Metropolis

記者：陳曉柔

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

奬門人X新聞女王丨佘詩曼指與譚俊彥合作有驚喜 　曾擔心冇情侶感覺：之前大家完全不認識
12:13 2023/12/04
奬門人X新聞女王丨佘詩曼指與譚俊彥合作有驚喜 　曾擔心冇情侶感覺：之前大家完全不認識
新聞女王丨佘詩曼入圍歌手獎勁驚喜　對TVB裁員消息感難過：幫得幾多得幾多
19:23 2023/11/29
新聞女王丨佘詩曼入圍歌手獎勁驚喜　對TVB裁員消息感難過：幫得幾多得幾多
新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課
18:10 2023/12/04
新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課
新聞女王丨鄧智堅歷姜濤事件學懂面對負評 　「飛爺」刻意與阿佘保持距離
14:01 2023/12/04
新聞女王丨鄧智堅歷姜濤事件學懂面對負評 　「飛爺」刻意與阿佘保持距離
新聞女王丨馬國明否認與鄭嘉穎不和　大方回應：幾時有時間要嘥便嚟搵我哋
17:59 2023/12/04
新聞女王丨馬國明否認與鄭嘉穎不和　大方回應：幾時有時間要嘥便嚟搵我哋
新聞女王丨佘詩曼童年喪父與母親相依為命　自小生性孝順阿佘努力賺錢養家
14:05 2023/11/29
新聞女王丨佘詩曼童年喪父與母親相依為命　自小生性孝順阿佘努力賺錢養家

你可能感興趣

奬門人X新聞女王丨佘詩曼指與譚俊彥合作有驚喜 　曾擔心冇情侶感覺：之前大家完全不認識
12:13 2023/12/04
奬門人X新聞女王丨佘詩曼指與譚俊彥合作有驚喜 　曾擔心冇情侶感覺：之前大家完全不認識
新聞女王丨佘詩曼入圍歌手獎勁驚喜　對TVB裁員消息感難過：幫得幾多得幾多
19:23 2023/11/29
新聞女王丨佘詩曼入圍歌手獎勁驚喜　對TVB裁員消息感難過：幫得幾多得幾多
新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課
18:10 2023/12/04
新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課
佘詩曼 娛樂人物職業 演員 新聞女王 電視劇 娛樂行業 TVB

最高瀏覽

大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
急症室最長等候時間（12月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間16:05）
劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸