聖誕好去處丨海洋公園聖誕亮燈設6大打卡位　5米高巨型小王子+3.5米高萬花筒隧道

【海洋公園/聖誕節/聖誕好去處/親子好去處】聖誕燈飾逐漸點亮香港夜空，節日氣氛漸漸濃厚，不少人已開始遊走香港各區，尋找四處的燈彩。今年，這片燈飾漫延至海洋公園，由12月9日至2024年1月1日，海洋公園聖誕全城HOHOHO 2023將與「小王子80週年星空遊歷」同步現身。當中有6大打卡位，最矚目的莫過於5米高的小王子巨型紀念像和3.5米高萬花筒隧道！今個聖誕大家可以與小王子一同踏上星光之旅，享受聖誕。

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3大小王子區 還原故事場景

由12月9日起至2024年1月1日，海洋公園聖誕全城HOHOHO將與「小王子80週年星空遊歷」一同現身今個聖誕。其中3大必到之處包括「小王子星河探索」、「小王子星光藝廊」和「小王子星願留影」。當中最不能錯過的是還原了《小王子》故事場景的「小王子星河探索」。內裏設有5個空間，每個空間都將故事場景重塑得栩栩如生，其中一個空間是巨型玫瑰花園，四處滿佈了紅色鮮艷的玫瑰花，而小王子則坐在一角觀賞著以透明炫彩製成的巨型玫瑰，呈現出故事中玫瑰花對小王子特別的存在和永恆的愛。

▲ 踏進海洋公園，四周都佈滿小王子的燈飾！（任薏攝）

必影3.5米高萬花筒隧道

另外，今次最為矚目的3.5米高巨型萬花筒隧道亦在「小王子星河探索」內，在進入玫瑰花園前要先進入萬花筒隧道，隧道內將會出現由色彩和漩渦圖案編織而成的藝術投影，是今次的必影位之一！

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5米高小王子紀念像

登上海洋列車，在高峰樂園旁豎立了5米高的「小王子星願留影」巨型紀念像，旁邊更有巨型孤狸，大家可以盡情打卡留影。另外，聖誕燈飾當然不少得星光閃閃的燈飾，「小王子星光藝廊」除了充滿著節慶色彩的燈飾外，每個燈飾都以小王子和狐狸的造型出現，滿足大家觀賞特色聖誕燈飾的願望！

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巨型聖誕樹現身「閃爍聖誕園」

聖誕節的另一重要角色——聖誕樹！除了《小王子》世界外，大家都可以在園內各處享受聖誕氣氛，在人工湖旁邊更有巨型聖誕樹，每晚將會有亮燈儀式，聖誕老人和精靈們會在「閃亮聖誕派對」送上節日祝福，大家可以與聖誕老人一同合照！同時，合唱團、管弦樂團和現場樂隊亦會有精彩表演，大家可以留意「聖誕SING樂匯」的一連串精彩節目！

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中銀卡購票85折低至$198

海洋公園更推出門票優惠，只需一張海洋公園全日暢玩優惠門票，成人港幣$388（原價$498），小童港幣$233（原價$249），即可入場玩盡海洋公園聖誕全城 HOHOHO 2023及「小王子80周年星空遊歷」。中銀信用卡客戶更可專享全日暢玩優惠門票85折優惠，即門票低至成人$330，小童更只需$198！

海洋公園聖誕全城 HOHOHO 2023及「小王子80周年星空遊歷」

日期：2023年12月9日至2024年1月1日

開放時間：10:00至18:00（平日）

10:00至19:00（假日）

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記者：任薏