【手術燈事故】醫管局：暫停Getinge投標資格至明年9月　將修訂評分制度引入新準則

▲ 醫管局表示，要求Gentinge就手術燈事故公開道歉。(資料圖片)

聯合醫院一組手術燈，去年2月突然墜下。不過早前有傳媒發現，涉事供應商Getinge在事發後半年內至少三度中標，醫管局主席范鴻齡表示會再作跟進。

醫管局今日(5日)公布，已採取行動處分Getinge，並嚴肅追究責任。醫管局認為，有關承辦商提供的服務不符合合約要求，導致事故發生，亦對醫院服務的安全性構成重大影響。醫管局會繼續不接受有關承辦商投標公立醫院所有天花懸吊醫療儀器的採購項目，直至醫管局認為該承辦商的服務質素達致要求為止。

醫管局大會通過，承辦商須向醫管局公開道歉；承辦商須賠償醫管局因事故導致的損失及其他相關開支；及由本年9月起不接受有關承辦商參與所有天花懸吊醫療儀器的投標，本局會繼續執行安排，為期一年，直至2024年9月審視及確信承辦商的服務質素達致要求後，才會考慮恢復其投標資格。

醫管局發言人表示，局方非常重視事件，考慮到手術燈事故的嚴重性和涉事承辦商的服務表現，決定採取一系列措施處分涉事的承辦商，嚴肅追究責任。醫管局是次對承辨商作出處分是基於合理、嚴謹和審慎的考慮，同時亦是向所有承辦商發出明確信息，醫管局不會容忍不合格的服務質素，有關暫停投標資格的規管行動亦適用於未來的招標項目。



為了加強督導服務承辦商的表現及確保投標質素，醫管局會修訂現有的投標制度，引入新的評分準則。如承辦商過往的表現紀錄欠佳，有關表現會在投標時計算入評分中，影響投標結果。



醫管局正在執行「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」早前的建議，加強對承辦商的監督，包括派遣醫學工程人員駐場監督承辦商維修保養高風險級別醫療儀器的工作。轄下各醫院已成立醫院安全委員會，定期審視醫院設施及設備的安全性，並找出潛在風險，及早採取預防措施。醫管局總辦事處亦已成立醫管局安全委員會，就醫院設施及設備的安全和風險管理制定政策及指引。

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責任編輯：陳展棋