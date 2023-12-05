【區議會選舉】邊境票站逾1.1萬人登記佔上限約3成 選管會主席陸啟康不認同登記人數過低
政治 16:59 2023/12/05
區議會選舉於本周日舉行，當局於上水兩間中學新增邊境票站，選舉管理委員會主席陸啟康今日（5日）指，截至昨午六時，收到11,427名選民登記到鄰近邊境票站投票。登記數字只佔預定的3.8萬上限約三成，他不認同邊境票站登記人數過低，指新措施旨在方便選民投票，預定的上限屬考慮行政處理後所定的限額，沒有就登記數字有任何指標。登記時間將於今日下午6時截止。
陸啟康今日中午巡視北角社區會堂視察模擬票站，視察後會見傳媒表示，選管會截至11月27日，收到共1,198宗選舉投訴，當中接到最多投訴的分別涉選舉廣告有725 宗、140 宗涉在私人或政府樓宇進行競選活動及268 宗滋與滋擾有關。
陸啟康：若安排接載無誘使他人投票指定候選人 並無問題
社署推2萬元資助全港長者中心，安排交通和人手接送有需要長者到票站，會否造成選舉不公，陸啟康回應指，選舉法律列明任何人都不得提供利益誘使任何人投票，僅提供交通服務並不違法，選舉指引中亦有相關守則，要求不可在途中提供利益誘使選民。
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責任編輯：區綽彥