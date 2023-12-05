【區議會選舉】邊境票站逾1.1萬人登記佔上限約3成　選管會主席陸啟康不認同登記人數過低

▲ 選舉管理委員會主席陸啟康今日視察位於北角社區會堂的模擬投票站後，會見傳媒。(政府新聞處圖片)

區議會選舉於本周日舉行，當局於上水兩間中學新增邊境票站，選舉管理委員會主席陸啟康今日（5日）指，截至昨午六時，收到11,427名選民登記到鄰近邊境票站投票。登記數字只佔預定的3.8萬上限約三成，他不認同邊境票站登記人數過低，指新措施旨在方便選民投票，預定的上限屬考慮行政處理後所定的限額，沒有就登記數字有任何指標。登記時間將於今日下午6時截止。

陸啟康今日中午巡視北角社區會堂視察模擬票站，視察後會見傳媒表示，選管會截至11月27日，收到共1,198宗選舉投訴，當中接到最多投訴的分別涉選舉廣告有725 宗、140 宗涉在私人或政府樓宇進行競選活動及268 宗滋與滋擾有關。

陸啟康：若安排接載無誘使他人投票指定候選人 並無問題

社署推2萬元資助全港長者中心，安排交通和人手接送有需要長者到票站，會否造成選舉不公，陸啟康回應指，選舉法律列明任何人都不得提供利益誘使任何人投票，僅提供交通服務並不違法，選舉指引中亦有相關守則，要求不可在途中提供利益誘使選民。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥