【中學概覽】2官校7津校維持2班中一　新開班機制禁日後重返3班

▲ 家校會今日出版的《中學概覽》載列今年9月學校開班數據。（資料圖片）

學生人口下降，教育局調整開班機制首年，全港9間中學今年維持僅開2班中一，料成明年首批中一班數封頂學校，瀕臨殺校邊緣。本報按今日（5日）出版的最新《中學概覽》統計全港中學本學年中一開班數目，發現今年11校減班，當中有2間官校的中一「3變2」；連同加班數，全港淨加2班中一。

據家校會今日出版的《中學概覽》載列今年9月學校開班數據，本學年2間官立中學及7間資助中學維持僅開2班中一，官校包括長洲官立中學及筲箕灣東官立中學；而津校則有明愛胡振中中學、香港航海學校、余振強紀念第二中學、炮台山循道衛理中學、北角協同中學、天主教鳴遠中學及東華三院鄺錫坤伉儷中學 。在教育局新開班機制下，連續兩學年僅開2班中一的中學，不獲准在下一年度中一派位重開3班，因此該9校預料將成為首批中一班數封頂學校，瀕臨殺校邊緣。

而全港官津整體縮減11班中一，中西區官校何東中學及鄧肇堅維多利亞官立中學的中一更是「3變2」。減班情況亦遍布各區，其中東區為重災區，今年共削5班中一；其次，北區及中西區各削2班。

另外，有11間官津各增1班中一，連同離島區的香港教育工作者聯會黃楚標中學「3變5」，合共增13班，令全港中一班數淨加2班，反映中學縮班潮緩和。

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記者：梁凱婷