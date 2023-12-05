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換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡

家事百科 17:36 2023/12/05

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

聽到「嘟~嘟嘟」聲要注意。

八達通公司近日宣布進行新一輪換卡計劃，根據發卡年份，分批更換2002年及其後發出的八達通。當用戶在使用八達通時聽到「嘟~嘟嘟」警告聲音，就代表舊卡即將失效，必須在限期內用兩種指定方法換卡，否則將會按年收被取$20的行政費。

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八達通公司在官網指換卡計劃旨在為市面上流通的八達通提供更優化的技術更新，並確保所有用戶都可持續享用最新的八達通服務。如用戶在使用八達通時聽到特別加設的「嘟~嘟嘟」拍卡提示聲響，就需要加緊注意，在失效日前更換八達通，否則會從該八達通的餘額及按金，被扣除$20行政費。

而舊卡內的按金、餘額和大部份服務及優惠，如公共交通費用補貼計劃、屋苑住戶出入證、交通工具月票等均自動轉移到新卡，用戶無需擔心在換卡後會失去原有八達通的資料。此外，用戶亦可選擇到「港鐵客務中心」退回其八達通，以安排有關按金及餘額的退款。

兩種換新八達通卡方法

除了換卡提示聲響外，用戶也可發透過其他渠道去查閱是否有更換八達通卡的需要，包括八達通換卡計劃的網頁、八達通互動語音電話系統，以及遍佈在各大指定港鐵站和商場內的八達通服務站。

如經查詢後或聽到換卡提示聲響的用戶，可在失效日前將八達通轉換為手機八達通，手機八達通教學片段，或前往八達通服務站更換一張全新實體卡，以繼續使用八達通服務。

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責任編輯：王明芳

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