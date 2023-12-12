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創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆

娛樂 19:12 2023/12/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

陳蕾（豹哥）接受TOPick專訪。

你，有一個夢想嗎？對歌手而言，踏上紅館舞台可謂音樂生涯內的願望清單，陳蕾（豹哥）就在明年3月首度舉行紅館騷，可能有網民認為「開得太遲」，但對豹哥自己而言，這個時機絕對是一個「最好的安排」！

在演唱會倒數3個月之際，豹哥接受TOPick專訪，她回想當得知成功申請開騷檔期，與其並肩作戰的同事比她更加興奮、更為感動。

豹哥開心之餘，也堅守對音樂的探索心，並不諱言指：「需要持續學習唱歌，一場演出內如全都是自己的歌曲是很『難唱』，需要找留力而保持力量的方法。」

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在最好的時間登紅館

在2009年，豹哥是唱著其他歌手歌曲的《亞洲星光大道》第4名；在2023年，豹哥是擁有不少原創作品的唱作型女。

在紅館大舞台上，她決定高聲地唱著自己的歌曲：「（紅館騷）是自己的歌比較多，距離上一次舉行個人騷（《陳蕾沙門演唱會2021》）也有好一段時間，自己也出了多近10首的歌曲，現時已經擁有足夠的歌曲，也可選擇演繹自己的哪一些歌曲，並加插少量翻唱歌曲。」

陳蕾（陳慧安 攝）

有歌手出道不久就開紅館騷，豹哥就在出道近14年後獲得這個機會，感恩地說：「2024年，這一個時間是很好的，無論是自己的經驗與作品，抑或是聽眾的數量，也好像已經令我覺得自己已準備好踏上紅館舞台。」

選秀比賽出身的她並不是出道後就順風順水，正如玩《瑪利歐賽車》般碰上不同的險阻、挑戰，但她依然滿腔熱血地前進，並到達一個更大的夢台，那是證明她一直的堅持是沒有錯吧？

豹哥坦言：「證明自己的堅持是正確，那不一定是因為申請到這個檔期，可能是這數年以來，樂迷增加了不少，又有感自己的創作愈來愈純熟、更能表達自己想說的話。對我而言，多了很多歌迷是最大的回報，這一份堅持是相當值得的！」

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陳蕾：「不想因為場地影響表演風格」

豹哥在紅館騷上貫徹地「做自己」，相信也是樂迷最希望看到的畫面！

她指自己不會為演唱會排舞、台上沒有舞蹈員，並會把最大的製作預算放在樂隊、視覺效果、聲音當中，稱：「我也會時刻提醒自己，就是不想因為場地而影響自己的表演風格。明明我不擅長跳舞，但就因為開紅館騷就花3個月時間學跳舞，然後就『臨急抱佛腳』地上台表演，這就不是我的風格。」

豹哥堅定地說：「我覺得我的團隊能為大家帶來驚喜，他們會把我的音樂、張力昇華！」

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演唱會名稱與斷動漫有關？

豹哥的紅館演唱會取名為「念」，背後也有一段有趣故事，豹哥謂：「同事問有沒有一些動漫《Hunter×Hunter》的招式名稱可以拿來用，有看過這套動漫的人就知道所有招式也要用上念力，然後我就回想起曾經有粉絲在手寫信中提到我的歌曲讓他感受得到『念』，我一看到這一句已經『起雞皮』，這也正正是對我的音樂之最高讚賞！」

她興奮地說：「對方也有再回信給我，原來他寫這一封信時，我根本尚未推出《Hunter×Hunter》三部曲（《窮人的薔薇》、《伸縮自如的愛》、《神的不在場證明》），對方不知道我會看這一套動漫、不知道我如何理解《念》的意思，我就更加覺得這件事很神奇，竟然可以想得出這一個字！」

豹哥也相當認同「念」是其演唱會名稱是不二之選，皆因她覺得自己的歌曲是滿載真誠的感受。

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    「癒」人「癒」己

    「誰都可發光 只要找對地方」、「世界與你無關 讓我為你分擔」......陳蕾的歌曲觸動樂迷的心，成為了引領他們在生活中向前走的一道光，對於豹哥自己而言，其作品同時也給予她不少力量，「癒」人「癒」己！

    從推出過的作品中，現時的豹哥認為《相信一切是最好的安排》、《凡星》、《以正義之名》是對她最有意義，不諱言《凡星》幫助了她不少，至於探討現時的網上文化現象的非情歌類新作《以正義之名》，深得其心的原因是覺得自己把這類題材寫得愈來愈好，增加再寫這類型歌曲的信心！

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    陳蕾：「希望把一件事做至心目中的頂峰」

    唱作、打機、針織是豹哥的喜好，也佔據其生活的很大部份。她藉歌曲表達自己的想法、以打機為歌曲主題、在音樂會台上打機，又織出一件又一件的生活用品。從外界看來，她在做事、玩樂也達到令人佩服的極致！

    她對此也直認不諱：「我是希望把一件事做至心目中的頂峰，然後再玩其他事情，特別是如果我遇上感興趣的事時，我會花很多時間去鑽研，並沉迷下去。」

    豹哥與針織的相遇，就是在新冠肺炎疫情爆發期間，她當時為打發時間而自學得來。其歌迷會過往也曾舉行針織品義賣活動，她說：「自己可降低存放針織品的壓力，買到的人會感到開心，籌得的善款又可幫助小動物，一舉多得！」

    陳蕾熱愛針織。（IG圖片）

    除透過義賣形式與樂迷分享針織成果，受惠的也包括獲得咪套的張敬軒（軒公），她笑稱如此鬼馬的想法要歸功一眾同事呢！

    豹哥過往曾穿上自己的針織衣物現身活動，又會否考慮穿著自己的作品在紅館騷上登場呢？她認為成事機會應該不大，她解釋：「一個包含不少針織元素的音樂會，如：服裝、場內的布置，我就需投放很多時間在針織上，而面對首次開紅館騷，我又不想分心於針織當中。我現時也要繼續寫歌，希望為演唱會寫一首主題曲，故需要暫停針織。」

    她強調：「我想把主業放在音樂上，但不排除日後比較有時間的話，可舉辦一個以針織為主題的小型音樂會。」

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    活在當下  視人生為一場經歷

    人生不如意事十之八九，豹哥未有把自己困在不快之中：「活在當下的話就沒有那麼多低谷，其實人生只不過是一場經歷，起與跌也是經歷之一，沒有事是永恆的。我經常會跟自己說：『以後可能唔知咩事，可能會離開個世界，唔好沉醉喺個低谷度。』我現時的想法變得安靜，也沒有emo（傷感）的狀態。」

    近3個月前，豹哥宣布與音樂人Mike Orange分手，並寫下「感恩所有一切」，直言未有因這一段關係的結束而抗拒再與音樂人交往：「沒有所謂，隨緣！我為人較積極樂觀，也希望可以認識簡單、陽光、正面、沒有煩惱的人。」

    她補充：「隨著自身的轉變，身邊的朋友也有所轉變，吸引過來的人與自己的磁場愈來愈接近，所以才覺得為人保持樂觀也會得到好的事，我是很相信吸引力法則！當收到歌迷的來信，看到時也會笑出來，皆因他們的口吻與我很相似，或者內容很『抵死』。我是很開心收到他們的信件呢！」

    陳蕾在今年9月底宣布與Mike Orange分手。（IG圖片）

    《凡星》成創作之最

    豹哥回想近年的創作靈感也有部分緣自朋友、歌迷，「可能有自己對事件的看法、感受，但很多時也是來自朋友的經歷，而我多看歌迷的來信以吸收他們的經歷，也對我的靈感有不少幫助。」

    《凡星》是其最快完成的作品，她解構原因：「當我要寫關於夢想的歌詞，也會感到害羞，因為我當時某程度上也覺得自己已成功追夢，要回頭再寫追夢，會有不好意思的感覺，但也因為劇情需要，我就寫劇中的女生的故事、心情，我就知道需捉緊『誰都可發光 只要找對地方』，很快便定下副歌的第一句，故由未有曲詞至完成製成品是半個月的時間，是我最快完成的作品。」

    相反，《神的不在場證明》令豹哥感「頭痕」，解釋稱：「因為我覺得自己不是有這樣想法的人。就是有朋友相當坎坷時，會心想『點解個天唔幫忙』。我就很努力地代入，看很多災難片以感受絕望，然後就代入別人的想法。」

    陳蕾《凡星》

    放任做自己喜歡做的事

    豹哥隻身從廣州來到香港追夢，除了靠自己對音樂的喜愛而一直堅持下去，陳爸爸的教養方式也對她影響甚深。

    她分享道：「在這個家庭中長大，我覺得最幸福的是，爸爸從來沒有因為我需做到甚麼成績才會愛我，自小的我已覺得自己無論是否在社會上有出息的人，爸爸也會很愛我，只因我是她的女兒 ，並不是因為我是社會上的某某，這是令到我現時也可自由、任性地做自己喜歡的事之原因。」

    《凡星》歌詞中的一段「用盡努力但求要你替我感到驕傲 可在親友面前提到 亦不會像從前那般吞吐」，豹哥慶幸自己不用背負成為家人驕傲的壓力，可以真正地做自己喜歡的事！

    陳蕾的童年照（IG圖片）

    默默支持豹哥的「他」

    陳爸爸對豹哥的愛屬「內斂派」，像一位害羞的小粉絲！豹哥自言未有要求家人聽她的歌曲，也不會知道家人有沒有聽，只能從妹妹的「通風報信」得知，她笑說：「妹妹指爸爸在學唱我的《當我迷失時聽著的歌》呢！」

    為人低調的陳爸爸，更一直以身作則地教育女兒。豹哥曾在社交網上分享過爸爸的一段語音訊息，事緣陳爸爸在酒店聽到女兒主唱的《娛樂人生》，他就保持低調，未有在朋友面前炫耀，只是開心地與女兒分享、默默地為女兒感驕傲，默默流露對女兒的一份愛。

    距離豹哥開騷尚餘兩個多月，相信她會盡最大的努力發揮，她是觀眾眼中的光，歌迷、家人則是她追夢路上的光，與她在對的時間分享這些演出！

    髮型：Cliff @ Myos

    化妝：Tammy Au

    記者：陳淑霖

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