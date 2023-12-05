【醫療保險】保柏一度將4名醫生列「未經認可醫療服務提供者」　何繼良：錯愕及遺憾保留法律權利

▲ 腎科醫生何繼良一度被列為保柏「黑名單」當中。(尚至醫療圖片)

醫療保險公司保柏，近日將4名醫生以及一個皮膚美容專科中心，列為「未經認可的醫療服務提供者」，引起醫療及保險業界關注，醫學會早前亦去信醫衛局表達關注及跟進事件，正徵詢法律意見。

醫學會會長鄭志文向傳媒表示，收保柏電郵聯絡，澄清「保柏香港」會員不受上述名單影響，保柏會定期檢討不同醫療服務供應的服務及定價，以確保客戶在其醫療保險計劃享有全面醫療支援及保障。

被列為「黑名單」之一的腎科醫生、器官移植基金會創辦人何繼良發聲明，指保柏醫療保險集團於沒有知會他及與他溝通下，被列於上述名單內，對此深感錯愕及遺憾。該名單引起公衆對本人的專業資格及行醫操守的誤解，並對本人的專業及個人名譽帶來嚴重傷害。對此保留一切法律權利。

作為一位醫學界的專科醫生，本人一向秉承最高的專業操守，嚴格遵守醫務委員會制定的「香港註冊醫生專業守則」。本人秉持以待病人如家人的理念去治療病人。作為專業的醫護人員，本人的宗旨是以病人最大的福祉為依歸，提出專業意見，與病人溝通後，提供病人所能負擔的最合適及最有效的治療方案，而非只從保險公司的經濟角度去考量和決定對病人的治療方案。 本人不會因這次事件而影響本人的服務初心及專業判斷。本人仍然只會就病人的真正需要，作出最好的治療方案，繼續做一個專業醫護人員應該做的事。

何繼良表示，對於保柏醫療保險集團的舉措引致個人及專業的所有名譽和經濟損害及保柏的責任，保留一切法律權利，追究到底，討回公道。

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責任編輯：陳展棋