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視帝離巢丨王浩信親證半年前已離巢TVB　效力17年兩度榮獲視帝殊榮

娛樂 17:54 2023/12/05

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

視帝王浩信宣布離巢TVB。

TVB今年驚現離巢潮，繼黃智雯、趙希洛、朱智賢等離開無綫後，今日（12月5日）再有藝人宣布離巢，就是為效力17年的視帝王浩信！

王浩信現身深圳出席TVB重頭劇《黑色月光》的開鏡拜神儀式，期間透露半年前已完約，目前已回復自由身，沒有簽任何經理人公司，現時與TVB為部頭合約形式。他直言若娘家有合適角色，都會回來合作。而今次跟視后楊茜堯等人合作拍劇，他形容如跟兄弟姊妹合作一樣：「好有返屋企嘅感覺。」

王浩信與視后楊茜堯繼10年前的《名媛望族》後再度合作，當年二人飾演繼母子，今次再度合作，王浩信直言開心又期待。

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效力大台17年

王浩信於2008年加盟TVB後，一直只做配角，至2012年拍台慶劇《名媛望族》，才有更多戲份。劇中他演劉松仁兒子Jimmy，而楊茜堯則演其細媽，曾因劇情被劉松仁怒摑13巴，成為不少網民惡搞片段，有指王浩信更被劉松仁打到顎骨移位！

2013年演台慶劇《法外風雲》，王浩信再被飾演媽媽的謝雪心，連摑23巴掌，從此網民為他封上「兜巴信」稱號。

捱至2016年，王浩信演出機會漸多，如在《EU超時任務》的「渠頭」一角，甚受歁迎，並跟同劇朱千雪在台慶頒獎禮中獲「最受歡迎劇集搭檔」獎；2017年《踩過界》中挑戰盲人角色，終榮獲視帝殊榮，吐氣揚眉。

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兩度奪視帝

再到2020年，王浩信憑《反黑路人甲》人氣再度急升，飾演張細倫入型入格；同年，憑主演《踩過界II》「文申俠」一角在《萬千星輝頒獎典禮2020》再次奪得視帝寶座。

2021年於《刑偵日記》首度挑戰多重人格的角色，在劇中一人分飾多角，演出同樣大獲好評，有份角逐該年《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角最後十強。

雖然事業有成就，但跟太太陳自瑤（Yoyo）結婚並育有一女的他，近年常被指夫妻感情有變，不過王浩信及Yoyo從未正面回應事作。

王浩信與太太陳自瑤屢傳感情有變。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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