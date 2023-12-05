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猝死風險｜英男星多次心臟病發瀕死　4次奇蹟起死回生　感恩可回家：基本上存活率是0

醫健人物 18:03 2023/12/05

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美劇《狙魔人》（Supernatural）講述很多超自然的事件，劇情引人入勝。有份參與演出的英國男星Mark Sheppard日前在社交平台分享瀕臨生死之間的經歷，發病過程同樣觸目驚心。本港有醫生指出，心臟病發病前有6大先兆，包括心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，大家可多留意。

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59歲英國男星Mark Sheppard周日（3日）在Instagram發文分享日前心臟病發的經歷，形容發病過程「難以置信」。他指上周五（1日）病發當天，本來是覆診日，就在出門口的瞬間突然心臟病暈倒在家中廚房。昏迷期間經歷6次心臟病發，當中有4次陷於瀕死邊緣，幸得妻子及時發現，將他送院急救。經醫生診斷後，發現Mark左邊冠狀動脈（LAD）完全堵塞，故出現突發性心肌梗塞，經治療後可出院回家。他非常感恩自己仍健在，

「基本上我生存的機會是0，但現在我感覺良好，感恩明天可以回家！」

帖文下有不少網民和粉絲送上祝福，有網民對於他的經歷倒抽一口涼氣，指「正常人2、3次大型心臟病發就足以喪命」，而Mark能夠抵受6次實在太不可思議。亦有不少病患者留言分享自己瀕死邊緣的發病經歷，指能繼續活著是最大的恩賜。

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身體抱恙 多次徘徊鬼門關

Mark Sheppard較早前多次在社交平台分享自己身體抱恙，曾經歷數次心臟病發及確診皮膚癌後康復，體重亦急降近40磅，相比以前清減了不少。他近年多次進出醫院治療和覆診控制病情，肚皮位置更因為治療皮膚癌而留下長疤痕。

心臟病發6大先兆

對於心臟病的猝死風險，本港心臟科專科醫生曾振峯曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛，但卻會出現以下多個徵狀：

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把握5分鐘黃金急救時間

曾醫生表示，多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風險；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

曾醫生建議大家，見到途人因心臟病昏倒失去反應時，可以第一時間電召救護車求助，之後再檢查對方脈搏。附近如有自動心臟除顫器（AED），只要將除顫器貼於病人身上，除顫器便會自動偵測病人心跳；如果偵測到心跳不正常，機器會有指示教導協助人士如何運作機器。假如不懂操作亦不必勉強，最重要仍是盡快聯絡醫護人員，將病人送往醫院接受治療。

急救5部曲

本港消防處官網曾分享短片，教市民如何在施行心肺復甦法（Cardiopulmonary Resuscitation，CPR）救人。若發現身邊有人暈倒，可以遵從5個步驟為患者進行AED，一般人就算未經訓練，只要照着其語音指示操作便可：

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責任編輯：羅嘉欣

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