周冬雨《熱搜》改形象演強悍網絡主編　呼籲：不要讓我們的善良被利用

▲ 周冬雨主演電影《熱搜》。

由內地導演忻鈺坤執導，聯同「三金影后」周冬雨、《建軍大業》宋洋和《步步驚心》袁弘主演的犯罪劇情電影《熱搜》，講述網絡媒體主編陳妙（周冬雨飾）發布一篇校園欺凌的爆料文章後，意外收到當事人的求助，並牽扯出一系列意想不到的事件。

陳妙的合夥人何言（宋洋飾）、資本集團總裁岳鵬（袁弘飾）陸續捲入其中，真相究竟爲何，背後還有哪些秘密，一場以網絡爲戰場的正義之戰正式展開。

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▲ 周冬雨主演電影《熱搜》。

周冬雨向權勢宣戰

這次周冬雨一改過往形象，飾演強悍自信的網絡媒體主編陳妙，不少觀眾表示看後甚有驚喜。這角色本來不惜一切只看重網絡流量，直到發現因為自己的文章引致的事件及得知女孩自殺的背後真相時，不但辭去工作更向權勢宣戰，勢要查出真相及為受害者發聲。

導演忻鈺坤擅長刻畫人性，對於陳妙這角色的刻畫是有原因的：「角色有瑕疵才更加真實。」而周冬雨表示這角色對她是充滿魅力：「陳妙最有魅力的部分就是她骨子裏的良知，面對强權她越挫越勇，罪惡越壓迫她，她反彈得越强。」

▲ 周冬雨主演電影《熱搜》。

理性判斷網絡輿論

《熱搜》將故事聚焦在變幻莫測的網絡輿論場背後，展現一場攻守大戰的「網絡輿論戰」，導演坦言身處網絡時代，每個人都是輿論的「參與者」和「旁觀者」：「我希望大家看完電影後，面對網絡輿論能多一些思考，保持自己理性的判斷。」

這次《熱搬》將語言的威力以影像化的方式呈現在銀幕上，導演希望讓觀衆更加直接地看到看到了輿論的力量可以救人，也可以殺人。周冬雨表示：「輿論裏有千千萬萬的聲音，希望大家能够多去瞭解信息的根源，不要讓我們的善良被利用。」

